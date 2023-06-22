Цей компот завжди виходить смачним, хоч складається лише з двох інгредієнтів. Все, що вам знадобиться – це банка, полуниця та цукор.
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Рецепт полуничного компоту
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 2
Солодкий напій / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Помийте полуницю та видаліть плодоніжки. Обовязково робіть це у такому порядку, в іншому випадку ягода "набере" багато води.
- Підготуйте банки і кришки. Вони повинні бути ідеально чистими, бажано ошпареними окропом. Використовуйте лише непошкоджені банки та кришки.
- Рівномірно розподіліть полуницю по банках.
- Закип'ятіть воду з цукром і залийте окропом полуницю.
- Відразу закрийте банки.
- Дно каструлі вистеліть кухонним рушником і розставте банки. Залийте холодною водою на 1/2 висоти і пастеризуйте на повільному вогні приблизно 15 хвилин.
- Зніміть з вогню і залишіть у воді до охолодження, потім переверніть догори дном на кілька годин.
Порада
Кількість цукру можна збільшити або зменшити до смаку. Пам’ятайте, що консерви з невеликою кількістю цукру можуть зіпсуватися.
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