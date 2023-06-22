Цей компот завжди виходить смачним, хоч складається лише з двох інгредієнтів. Все, що вам знадобиться – це банка, полуниця та цукор.

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Рецепт полуничного компоту

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 2

Солодкий напій / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

– 500 грамів полуниці;

– 3 склянки води;

– 1 склянка цукру.

Приготування:

Помийте полуницю та видаліть плодоніжки. Обовязково робіть це у такому порядку, в іншому випадку ягода "набере" багато води.

Підготуйте банки і кришки. Вони повинні бути ідеально чистими, бажано ошпареними окропом. Використовуйте лише непошкоджені банки та кришки.

Рівномірно розподіліть полуницю по банках.

Закип'ятіть воду з цукром і залийте окропом полуницю.

Відразу закрийте банки.

Дно каструлі вистеліть кухонним рушником і розставте банки. Залийте холодною водою на 1/2 висоти і пастеризуйте на повільному вогні приблизно 15 хвилин.

Зніміть з вогню і залишіть у воді до охолодження, потім переверніть догори дном на кілька годин.

Порада

Кількість цукру можна збільшити або зменшити до смаку. Пам’ятайте, що консерви з невеликою кількістю цукру можуть зіпсуватися.

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