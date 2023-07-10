Вишневый компот – отличная идея для вкусного употребления вишни вне сезона. Это довольно кислые фрукты, поэтому мы редко едим их "прямо из дерева". Они идеально подходят для консервации.
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Рецепт компота из вишни
- Время: 1 час
- Порций: 4
Невероятный напиток / Фото ania gotuje
Приготовление:
- Вишни очистите от косточек.
- Из воды и сахара приготовьте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, помешивайте и доведите до кипения.
- Сахар должен полностью раствориться.
- Полученный сироп кипятите около 1 минуты.
- Плоды без косточек уложите в ошпаренные и сухие банки и залейте горячим сиропом.
- Закройте банки и пастеризуйте примерно 15-20 минут.
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