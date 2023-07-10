Вишневий компот – чудова ідея для смачного вживання вишні поза сезоном. Це досить кислі фрукти, тому ми рідко їмо їх "прямо з дерева". Вони ідеально підходять для консервації.

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Рецепт компоту з вишні

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Надзвичайний напій / Фото ania gotuje

Приготування:

  • Вишні очистіть від кісточок.
  • З води і цукру приготуйте сироп: в каструлю налийте воду, додайте цукор, помішуйте і доведіть до кипіння.
  • Цукор повинен повністю розчинитися.
  • Отриманий сироп кип'ятіть близько 1 хвилини.
  • Плоди без кісточок укладіть в ошпарені і сухі банки і залийте гарячим сиропом.
  • Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 15 – 20 хвилин.