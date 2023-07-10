Вишневий компот – чудова ідея для смачного вживання вишні поза сезоном. Це досить кислі фрукти, тому ми рідко їмо їх "прямо з дерева". Вони ідеально підходять для консервації.
Не пропустіть Економія часу та досконалий смак: ділимось 3 швидкими стравами з курятини
Рецепт компоту з вишні
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Надзвичайний напій / Фото ania gotuje
Приготування:
- Вишні очистіть від кісточок.
- З води і цукру приготуйте сироп: в каструлю налийте воду, додайте цукор, помішуйте і доведіть до кипіння.
- Цукор повинен повністю розчинитися.
- Отриманий сироп кип'ятіть близько 1 хвилини.
- Плоди без кісточок укладіть в ошпарені і сухі банки і залийте гарячим сиропом.
- Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 15 – 20 хвилин.