Готовьтесь к впечатлениям: этот рецепт компота из вишни – просто блаженство
10 июля 2023, 18:30Читати новину українською
Источник:kwestia smaku
Вишневый компот – одно из самых приятных воспоминаний детства. Также этот напиток отлично подойдет для праздничного стола.
Вишневый компот – отличная идея для вкусного употребления вишни вне сезона. Это довольно кислые фрукты, поэтому мы редко едим их "прямо из дерева". Они идеально подходят для консервации.
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Рецепт компота из вишни
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 килограмм вишни;
– 500 миллилитров воды;
– 200 граммов сахара.
Приготовление:
- Вишни очистите от косточек.
- Из воды и сахара приготовьте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, помешивайте и доведите до кипения.
- Сахар должен полностью раствориться.
- Полученный сироп кипятите около 1 минуты.
- Плоды без косточек уложите в ошпаренные и сухие банки и залейте горячим сиропом.
- Закройте банки и пастеризуйте примерно 15-20 минут.
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