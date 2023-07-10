Готовьтесь к впечатлениям: этот рецепт компота из вишни – просто блаженство

10 июля 2023, 18:30
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Источник:

kwestia smaku

Вишневый компот – одно из самых приятных воспоминаний детства. Также этот напиток отлично подойдет для праздничного стола.

Вишневый компот – отличная идея для вкусного употребления вишни вне сезона. Это довольно кислые фрукты, поэтому мы редко едим их "прямо из дерева". Они идеально подходят для консервации.

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Рецепт компота из вишни

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Невероятный напиток / Фото ania gotuje

Ингредиенты:
– 1 килограмм вишни;
– 500 миллилитров воды;
– 200 граммов сахара.


Приготовление:

  • Вишни очистите от косточек.
  • Из воды и сахара приготовьте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, помешивайте и доведите до кипения.
  • Сахар должен полностью раствориться.
  • Полученный сироп кипятите около 1 минуты.
  • Плоды без косточек уложите в ошпаренные и сухие банки и залейте горячим сиропом.
  • Закройте банки и пастеризуйте примерно 15-20 минут.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська