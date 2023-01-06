У компота множество преимуществ, о которых знает каждая хозяйка: польза, неповторимый вкус и легкость приготовления. Его можно совершенствовать любимыми специями, так что если вы любите экспериментировать, то добавляйте в напиток не только гвоздику, но и другие пряности. Сахара нам на этот раз не нужно, с заменой этого ингредиента отлично справится мед.

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Рецепт ароматного праздничного компота от Клопотенко

Время: 50 минут

Порций: 8

Любимый зимний напиток / Фото Pexels

Ингредиенты:

350 грамм сухофруктов (можно использовать готовый набор для компота);

3 литра воды;

7 – 8 столовых ложек меда;

3 бутона гвоздики;

1 столовая ложка мака.

Приготовление: