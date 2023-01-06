У компота множество преимуществ, о которых знает каждая хозяйка: польза, неповторимый вкус и легкость приготовления. Его можно совершенствовать любимыми специями, так что если вы любите экспериментировать, то добавляйте в напиток не только гвоздику, но и другие пряности. Сахара нам на этот раз не нужно, с заменой этого ингредиента отлично справится мед.
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Рецепт ароматного праздничного компота от Клопотенко
Время: 50 минут
Порций: 8
Любимый зимний напиток / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 350 грамм сухофруктов (можно использовать готовый набор для компота);
- 3 литра воды;
- 7 – 8 столовых ложек меда;
- 3 бутона гвоздики;
- 1 столовая ложка мака.
Приготовление:
- Сушеные фрукты выкладываем в дуршлаг и тщательно промываем под проточной водой.
- Выкладываем фрукты в кастрюлю и заливаем водой. Варим 30 минут на маленьком огне под крышкой, так вкус будет насыщеннее.
- Выключаем огонь, добавляем к компоту гвоздику и мак, хорошо перемешиваем и оставляем напиток остывать.
- Когда напиток немного остынет и будет теплым – добавляем мед, его количество можно регулировать по собственным предпочтениям. Хорошо перемешиваем, чтобы он полностью растворился.
- Охлаждаем компот и подаем к столу.