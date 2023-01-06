В древности бабушки, или же матери, перенявшие эту традицию от старшего поколения, всегда выпекали на Рождество маковый венок, или же формировали из него рулет.

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Если в вашей семье нет такой традиции, вы можете начать ее. Рецепт макового венчика проверен. Сдоба получается рыхлой, сладкой и ароматной.

Рецепт макового венчика к рождественскому столу

Время: 80 – 120 минут

80 – 120 минут Порции: 1

Ингредиенты для опары:

– 250 миллилитров теплого молока;

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 50 граммов сахара;

– куриное яйцо.

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 5 граммов соли.

Для начинки:

– 265 граммов готового мака.

Приготовление:

В теплое молоко добавляем дрожжи, сахар, яйцо и перемешиваем до однородности. Накрываем пленкой или крышкой и ставим в теплое место на 15 минут.

В муку добавляем соль и перемешиваем. Опару вливаем в муку и перемешиваем. Затем добавляем масло комнатной температуры и замешиваем мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

Замешивать нужно примерно 10 минут. Кладем тесто в миску, накрываем пищевой пленкой или полотенцем, так чтобы оно не выветрилось. Ставим в теплое место на 30 минут.

Когда тесто увеличилось в два раза, раскатываем в прямоугольник, на поверхности присыпанной мукой.

Затем берем готовый мак и выкладываем на тесто, отступая 2 сантиметра. Закручиваем в рулет, защелкиваем края, перекладываем на пергамент. Переворачиваем, разрезаем не до конца и закручиваем в косичку, дальше в венок, как на видео. Кладем на противень, накрываем полотенцем на 10 минут.

Взбалтываем 1 яйцо и смазываем им венчик.

Отправляем все в разогретую духовку до 180 градусов на 20 – 25 минут.

Вкусного️!