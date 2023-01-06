Узвар має безліч переваг, про які знає кожна господиня: користь, неповторний смак та легкість приготування. Його можна вдосконалювати улюбленими спеціями, тож якщо ви полюбляєте експериментувати, то додавайте у напій не лише гвоздику, а й інші прянощі. Цукру нам цього разу не потрібно, із заміною цього інгредієнта чудово впорається мед.

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Рецепт ароматного святкового узвару від Клопотенка

Час: 50 хвилин

Порцій: 8

Улюблений зимовий напій / Фото Pexels

Інгредієнти:

  • 350 грамів сухофруктів (можна використовувати готовий набір для узвару);
  • 3 літри води;
  • 7 – 8 столових ложок меду;
  • 3 бутони гвоздики;
  • 1 столова ложка маку.

Приготування:

  1. Сушені фрукти викладаємо у друшляк та ретельно промиваємо під проточною водою.
  2. Викладаємо фрукти у каструлю та заливаємо водою. Варимо 30 хвилин на маленькому вогні під кришкою, так смак буде більш насиченим.
  3. Вимикаємо вогонь, додаємо до узвару гвоздику та мак, гарно перемішуємо та залишаємо напій вистигати.
  4. Коли напій трішки охолоне та буде теплим – додаємо мед, його кількість можна регулювати до власних вподобань. Добре перемішуємо, аби він повністю розчинився.
  5. Охолоджуємо узвар та подаємо до столу.