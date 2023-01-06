Узвар будет очень ароматным: готовим праздничный напиток по рецепту Клопотенко

6 января 2023, 19:08
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Источник:

сайт Евгения Клопотенко

Узвар – главный напиток зимних праздничных столов. Существует множество рецептов его приготовления, но особенно смакуют те напитки, которые имеют особый аромат.

У компота множество преимуществ, о которых знает каждая хозяйка: польза, неповторимый вкус и легкость приготовления. Его можно совершенствовать любимыми специями, так что если вы любите экспериментировать, то добавляйте в напиток не только гвоздику, но и другие пряности. Сахара нам на этот раз не нужно, с заменой этого ингредиента отлично справится мед.

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Рецепт ароматного праздничного компота от Клопотенко

Время: 50 минут

Порций: 8

Любимый зимний напиток / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 350 грамм сухофруктов (можно использовать готовый набор для компота);
  • 3 литра воды;
  • 7 – 8 столовых ложек меда;
  • 3 бутона гвоздики;
  • 1 столовая ложка мака.

Приготовление:

  1. Сушеные фрукты выкладываем в дуршлаг и тщательно промываем под проточной водой.
  2. Выкладываем фрукты в кастрюлю и заливаем водой. Варим 30 минут на маленьком огне под крышкой, так вкус будет насыщеннее.
  3. Выключаем огонь, добавляем к компоту гвоздику и мак, хорошо перемешиваем и оставляем напиток остывать.
  4. Когда напиток немного остынет и будет теплым – добавляем мед, его количество можно регулировать по собственным предпочтениям. Хорошо перемешиваем, чтобы он полностью растворился.
  5. Охлаждаем компот и подаем к столу.

    Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська