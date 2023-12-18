Какая разница между компотом и узваром: быстрый способ приготовления древнего напитка

18 декабря 2023, 05:30
Читати новину українською

Источник:

Аутентичные вкусы Украины

Узвар – это традиционный украинский напиток из сушеных фруктов и ягод. Он обязательно должен быть на рождественском столе.

Этим напитком наслаждались даже казаки. Считается, что он придает силы, вдохновение и энергию. Узнайте подробнее, как его правильно готовить и чем он отличается от компота.

Интересно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.

Рецепт узвара

  • Время: 3 часа

  • Порций: 4

Так вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 стакан сахара;
– 100 грамм сушеных яблок;
– 100 грамм сушеной вишни;
– 100 грамм сушеной груши;
– 100 грамм сушеной сливы;
– 50 грамм изюма;
– 1 литр воды.

Приготовление:

  1. Удалите и вымойте сушь.
  2. Поместите в кастрюлю и залейте водой.
  3. Добавьте сахар (можно заменить медом).
  4. На малом огне варите 3 – 4 часа.
  5. Для того, чтобы получить насыщенный вкус напитка, поставьте его остывать в холодное помещение на несколько часов. Он должен настояться.

Чем узвар отличается от компота

Эти два напитка варят на основе фруктов и ягод. Однако есть несколько отличий. Прежде всего, для приготовления узвара необходима сушь. Это могут быть яблоки, груши, чернослив, вишня и любые другие. Чтобы сварить компот, обычно используют свежие фрукты. Еще одно отличие, компот должен обязательно настояться, тогда как компот можно употреблять сразу, как остынет.

Это возможно: как приготовить сырник без выпечки.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська