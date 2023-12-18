Какая разница между компотом и узваром: быстрый способ приготовления древнего напитка
Источник:Аутентичные вкусы Украины
Узвар – это традиционный украинский напиток из сушеных фруктов и ягод. Он обязательно должен быть на рождественском столе.
Этим напитком наслаждались даже казаки. Считается, что он придает силы, вдохновение и энергию. Узнайте подробнее, как его правильно готовить и чем он отличается от компота.
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Рецепт узвара
Время: 3 часа
- Порций: 4
– 1 стакан сахара;
– 100 грамм сушеных яблок;
– 100 грамм сушеной вишни;
– 100 грамм сушеной груши;
– 100 грамм сушеной сливы;
– 50 грамм изюма;
– 1 литр воды.
Приготовление:
- Удалите и вымойте сушь.
- Поместите в кастрюлю и залейте водой.
- Добавьте сахар (можно заменить медом).
- На малом огне варите 3 – 4 часа.
- Для того, чтобы получить насыщенный вкус напитка, поставьте его остывать в холодное помещение на несколько часов. Он должен настояться.
Чем узвар отличается от компота
Эти два напитка варят на основе фруктов и ягод. Однако есть несколько отличий. Прежде всего, для приготовления узвара необходима сушь. Это могут быть яблоки, груши, чернослив, вишня и любые другие. Чтобы сварить компот, обычно используют свежие фрукты. Еще одно отличие, компот должен обязательно настояться, тогда как компот можно употреблять сразу, как остынет.Это возможно: как приготовить сырник без выпечки.