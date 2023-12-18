Какая разница между компотом и узваром: быстрый способ приготовления древнего напитка

Узвар – это традиционный украинский напиток из сушеных фруктов и ягод. Он обязательно должен быть на рождественском столе.

Этим напитком наслаждались даже казаки. Считается, что он придает силы, вдохновение и энергию. Узнайте подробнее, как его правильно готовить и чем он отличается от компота.

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Рецепт узвара

Время: 3 часа

Порций: 4

Так вкусно / Фото unsplash

– 1 стакан сахара;– 100 грамм сушеных яблок;– 100 грамм сушеной вишни;– 100 грамм сушеной груши;– 100 грамм сушеной сливы;– 50 грамм изюма;– 1 литр воды.

Приготовление:

Удалите и вымойте сушь. Поместите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте сахар (можно заменить медом). На малом огне варите 3 – 4 часа. Для того, чтобы получить насыщенный вкус напитка, поставьте его остывать в холодное помещение на несколько часов. Он должен настояться.

Чем узвар отличается от компота

Эти два напитка варят на основе фруктов и ягод. Однако есть несколько отличий. Прежде всего, для приготовления узвара необходима сушь. Это могут быть яблоки, груши, чернослив, вишня и любые другие. Чтобы сварить компот, обычно используют свежие фрукты. Еще одно отличие, компот должен обязательно настояться, тогда как компот можно употреблять сразу, как остынет.

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