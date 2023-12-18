Цим напоєм смакували навіть козаки. Вважається, що він надає сил, натхнення та енергії. Дізнайтеся детальніше, як його правильно готувати та чим він відрізняється від компоту.

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Рецепт узвару

Час: 3 години

Порцій: 4

Так смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 склянка цукру;

– 100 грамів сушених яблук;

– 100 грамів сушеної вишні;

– 100 грамів сушеної груші;

– 100 грамів сушеної сливи;

– 50 грамів родзинок;

– 1 літр води.

Приготування:

Переберіть та вимийте суш. Помістіть її у каструлю та залийте водою. Додайте цукор (можна замінити медом). На малому вогні варіть 3-4 години. Для того, щоб отримати насичений смак напою, поставте його вистигати в холодне приміщення на кілька годин. Він має настоятися.

Чим узвар відрізняється від компоту

Ці два напої варять на основі фруктів та ягід. Проте є кілька відмінностей. Перш, за все, для приготування узвару необхідна суш. Це можуть яблука, груші, чорнослив, вишня та будь-які інші. Щоб зварити компот зазвичай використовують свіжі фрукти. Ще одна відмінність, узвар має обовязково настоятися, тоді, як компот можна вживати одразу, як вистигне.

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