Цим напоєм смакували навіть козаки. Вважається, що він надає сил, натхнення та енергії. Дізнайтеся детальніше, як його правильно готувати та чим він відрізняється від компоту.
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Рецепт узвару
Час: 3 години
- Порцій: 4
Так смачно / Фото unsplash
Приготування:
- Переберіть та вимийте суш.
- Помістіть її у каструлю та залийте водою.
- Додайте цукор (можна замінити медом).
- На малому вогні варіть 3-4 години.
- Для того, щоб отримати насичений смак напою, поставте його вистигати в холодне приміщення на кілька годин. Він має настоятися.
Чим узвар відрізняється від компоту
Ці два напої варять на основі фруктів та ягід. Проте є кілька відмінностей. Перш, за все, для приготування узвару необхідна суш. Це можуть яблука, груші, чорнослив, вишня та будь-які інші. Щоб зварити компот зазвичай використовують свіжі фрукти. Ще одна відмінність, узвар має обовязково настоятися, тоді, як компот можна вживати одразу, як вистигне.