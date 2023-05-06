Известный кулинар Евгений Клопотенко разработал собственный рецепт праздничного блюда – адаптировал кош к доступным украинским продуктам. Попытайтесь его приготовить, ведь результат вас точно удивит.
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Секреты приготовления киша от Евгения Клопотенко
В оригинальной королевской начинке используется зеленая фасоль эдамаме – это дорогой и труднодоступный продукт в Украине, поэтому его можно легко заменить консервированной фасолью. Или приготовьте кош со шпинатом и фетой.
Для этого блюда необходимо подготовить эластичное тесто, которое легко раскатать и вложить в форму. Перед подачей блюдо следует слегка охладить. В противном случае начинка будет редкая. Оптимальное время – 2 – 3 часа в холодильнике, однако лучше оставить его там на всю ночь.
О том, почему для праздничного обеда выбрали кош и другие детали коронационного обеда читайте здесь.
Рецепт коронационного коша
Время: 4 часа
Порций: 4
Приготовление:
- В просеянную муку добавьте соль, смалец и измельченное (ножом или на терке) масло.
- Соедините руками все ингредиенты до состояния крошки.
- Влейте в муку молоко и примешивайте к эластичному состоянию.
- Дайте тесту "отдохнуть" в холодильнике минимум 30 минут.
- На хорошо разогретую сковороду выложите крупно нарезанный шпинат.
- Помешивая, пожарьте его в течение 1 –2 минут, а когда зелень пустит сок, снимите с огня и переложите в миску.
- Извлеките тесто из холодильника, выложите в форму и равномерно распределите по бортикам, вилкой сделайте дырки по всей поверхности лепешки.
- Отправьте форму еще на 30 минут в холодильник.
- После указанного времени выложите на лепешку горох или фасоль, они должны равномерно покрывать тесто.
- Выпекайте основу для пирога в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
- За это время соедините молоко, сливки, яйца и специи.
- На грубой терке натрите творог, а эстрагон нарежьте и добавьте в шпинат.
- Достаньте готовую лепешку из духовки, снимите пергамент с грузом и снизьте температуру до 160 градусов.
- На тесто выложите половину творога, шпинат и процеженную фасоль. Залейте начинку молочно-сливочной смесью и посыпайте остальным сыром.
- Поставьте в духовку выпекаться на 25 минут.
- Начинка коша должна застыть и запечься до золотистой корочки.
- Готовый кош должен остыть до комнатной температуры, затем отправьте на несколько часов в холодильник.