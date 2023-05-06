Відомий кулінар Євген Клопотенко розробив власний рецепт святкової страви – адаптував кіш до доступних українських продуктів. Спробуйте його приготувати, адже результат вас точно здивує.
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Секрети приготування кіша від Євгена Клопотенка
В оригінальній королівській начинці використовується зелена квасоля едамаме – це дорогий та важкодоступний продукт в Україні, тому його можна легко замінити звичайною консервованою квасолею. Або ж приготуйте кіш зі шпинатом і фетою.
Для цієї страви необхідно підготувати еластичне тісто, котре буде легко розкачати та вкласти в форму. Перед подачею страву слід злегка охолодити. В іншому випадку начинка буде рідка. Оптимальний час – 2 – 3 години у холодильнику, однак краще лишити його там на цілу ніч.
Про те, чому для святкового обіду обрали кіш та інші деталі коронаційного обіду читайте тут.
Рецепт коронаційного кіша
Час: 4 години
Порцій: 4
Приготування:
- У просіяне борошно додайте сіль, смалець та подрібнене (ножем чи на терці) масло.
- З’єднайте руками всі інгредієнти до стану крихти.
- Влийте до борошна молоко та домішуйте до еластичного стану.
- Дайте тісту “відпочити” у холодильнику мінімум 30 хвилин.
- На добре розігріту пательню викладіть крупно нарізаний шпинат.
- Помішуючи, посмажте його впродовж 1 – 2 хвилин, а коли зелень пустить сік, зніміть з вогню та перекладіть у миску.
- Дістаньте тісто з холодильника, викладіть у форму та рівномірно розподіліть по бортиках, виделкою зробіть дірки по всій поверхні коржа.
- Відправте форму ще на 30 хвилин у холодильник.
- Після зазначеного часу викладіть на корж горох чи фасолю, вони повинні рівномірно покривати тісто.
- Випікайте основу для пирога у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 15 хвилин.
- За цей час з’єднайте молоко, вершки, яйця та спеції.
- На грубій терці натріть сир, а естрагон наріжте та додайте його в шпинат.
- Дістаньте готовий корж із духовки, зніміть пергамент із вантажем і знизьте температуру до 160 градусів.
- На тісто викладіть половину сиру, шпинат та проціджену квасолю. Залийте начинку молочно-вершковою сумішшю та притрусіть рештою сиру.
- Поставте випікатися у духовку на 25 хвилин.
- Начинка кіша повинна застигнути і запектися до золотистої скоринки.
- Готовий кіш має вистигнути до кімнатної температури, згодом відправте на кілька годин у холодильник.