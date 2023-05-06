Відомий кулінар Євген Клопотенко розробив власний рецепт святкової страви – адаптував кіш до доступних українських продуктів. Спробуйте його приготувати, адже результат вас точно здивує.

Цікаво Соковита кесаділья чи рагу: що можна приготувати із сосисками "МІНІ"

Секрети приготування кіша від Євгена Клопотенка

В оригінальній королівській начинці використовується зелена квасоля едамаме – це дорогий та важкодоступний продукт в Україні, тому його можна легко замінити звичайною консервованою квасолею. Або ж приготуйте кіш зі шпинатом і фетою.

Для цієї страви необхідно підготувати еластичне тісто, котре буде легко розкачати та вкласти в форму. Перед подачею страву слід злегка охолодити. В іншому випадку начинка буде рідка. Оптимальний час – 2 – 3 години у холодильнику, однак краще лишити його там на цілу ніч.

Про те, чому для святкового обіду обрали кіш та інші деталі коронаційного обіду читайте тут.

Рецепт коронаційного кіша

Час: 4 години
Порцій: 4

Приготування:

  • У просіяне борошно додайте сіль, смалець та подрібнене (ножем чи на терці) масло.
  • З’єднайте руками всі інгредієнти до стану крихти.
  • Влийте до борошна молоко та домішуйте до еластичного стану.
  • Дайте тісту “відпочити” у холодильнику мінімум 30 хвилин.
  • На добре розігріту пательню викладіть крупно нарізаний шпинат.
  • Помішуючи, посмажте його впродовж 1 – 2 хвилин, а коли зелень пустить сік, зніміть з вогню та перекладіть у миску.
  • Дістаньте тісто з холодильника, викладіть у форму та рівномірно розподіліть по бортиках, виделкою зробіть дірки по всій поверхні коржа.
  • Відправте форму ще на 30 хвилин у холодильник.
  • Після зазначеного часу викладіть на корж горох чи фасолю, вони повинні рівномірно покривати тісто.
  • Випікайте основу для пирога у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 15 хвилин.
  • За цей час з’єднайте молоко, вершки, яйця та спеції.
  • На грубій терці натріть сир, а естрагон наріжте та додайте його в шпинат.
  • Дістаньте готовий корж із духовки, зніміть пергамент із вантажем і знизьте температуру до 160 градусів.
  • На тісто викладіть половину сиру, шпинат та проціджену квасолю. Залийте начинку молочно-вершковою сумішшю та притрусіть рештою сиру.
  • Поставте випікатися у духовку на 25 хвилин.
  • Начинка кіша повинна застигнути і запектися до золотистої скоринки.
  • Готовий кіш має вистигнути до кімнатної температури, згодом відправте на кілька годин у холодильник.