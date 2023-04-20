В рамках празднований коронации будет проведен Коронационный Большой обед, чтобы все могли собраться вместе и отметить это особое событие. Что интересного будет на этом празднике и каких сюрпризов можно ожидать от кухни?

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Как будет проходить особый обед

Чтобы отметить официальную коронацию короля Чарльза III как правящего монарха Великобритании, по всей стране проведут праздничные трапезы. Эти мероприятия организует образовательная благотворительная организация Eden Project.

Приглашение на коронацию / Фото daily mail

Большой обед собирает соседей и общины вместе, чтобы подружиться, поесть и развлечься. Получите свой бесплатный набор и начните планировать что-нибудь приятное!

– утверждают в заявлении на веб-сайте Eden Project.

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Таким образом, каждый желающий может стать частью истории и присоединиться к миллионам людей по всей Великобритании.

Что в меню

Король Чарльз III и Камилла, королева-консорт, официально избрали коронационный киш как блюдо для Великого обеда.

Киш – это открытый пирог из рубленого теста с высокими бортами. В него добавляют любую начинку.

В состав этого блюда входят такие ингредиенты как шпинат, бобы, сыр и эстрагон. Пирог можно смаковать горячим или холодным.

Рецепт был избран после консультации с королевским шеф-поваром Марком Фланаганом. Киш выбрали из трех официальных блюд, которые были обнародованы.

Король Чарльз ІІІ / Фото getty images

Первый вариант – это жареная ягнятина с маринадом в азиатском стиле. Также рассматривали баклажаны с заправкой из йогурта и чатни с жареным луком.

Что касается сладенького, то известный шеф-повар Адам Хендлинг изобрел традиционный королевский десерт с клубникой и имбирем.

Как присоединиться к обеду

По всей Великобритании проходит несколько больших обедов. Чтобы найти ближайшее, следует воспользоваться интерактивной картой на вебсайте Eden Project.