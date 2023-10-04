Такой, как вы пробовали в детстве: рецепт крабового салата, проверенный временем

4 октября 2023, 19:33
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Господинька

Салат с крабовыми палочками, омлетом и сыром – это видоизмененное блюдо привычного всем вкусностям. Такая закуска произведет фурор на каждом застолье.

Салат из крабов – незаменимая классика, которая есть на каждом торжественном столе. Приготовить салат, вкус которого известен всем с детства, не слишком сложно, ведь нужно всего несколько ингредиентов и капелька терпения.

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Рецепт крабового салата

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
4 яйца;
– щепотка соли;
– 180 грамм крабовых палочек;
– 150 грамм сыра;
– 1 лук;
– майонез или греческий йогурт по вкусу.

Приготовление:

  • Для начала следует замариновать лук.
  • Очищенный лук нарежьте на полукольца.
  • В миске соедините лук, небольшое количество соли, сахара и уксуса. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
  • Взбейте яйца с добавлением небольшого количества соли, пока масса не становится однородной.
  • Из полученной смеси обжарьте тоненькие блины.
  • В миску с луком добавьте нарезанные крабовые палочки и нарезанный на полоски сыр.
  • Готовые блины также нарежьте соломкой.
  • Соедините все ингредиенты в одной миске.
  • Заправьте майонезом или йогуртом салат и перемешайте.
  • Готовое блюдо можно подавать на стол.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська