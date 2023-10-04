Салат из крабов – незаменимая классика, которая есть на каждом торжественном столе. Приготовить салат, вкус которого известен всем с детства, не слишком сложно, ведь нужно всего несколько ингредиентов и капелька терпения.

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Рецепт крабового салата

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

Ингредиенты :

– 4 яйца;

– щепотка соли;

– 180 грамм крабовых палочек;

– 150 грамм сыра;

– 1 лук;

– майонез или греческий йогурт по вкусу.

Приготовление:

Для начала следует замариновать лук.

Очищенный лук нарежьте на полукольца.

В миске соедините лук, небольшое количество соли, сахара и уксуса. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.

Взбейте яйца с добавлением небольшого количества соли, пока масса не становится однородной.

Из полученной смеси обжарьте тоненькие блины.

В миску с луком добавьте нарезанные крабовые палочки и нарезанный на полоски сыр.

Готовые блины также нарежьте соломкой.

Соедините все ингредиенты в одной миске.

Заправьте майонезом или йогуртом салат и перемешайте.

Готовое блюдо можно подавать на стол.