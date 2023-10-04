Салат из крабов – незаменимая классика, которая есть на каждом торжественном столе. Приготовить салат, вкус которого известен всем с детства, не слишком сложно, ведь нужно всего несколько ингредиентов и капелька терпения.
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Рецепт крабового салата
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Для начала следует замариновать лук.
- Очищенный лук нарежьте на полукольца.
- В миске соедините лук, небольшое количество соли, сахара и уксуса. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.
- Взбейте яйца с добавлением небольшого количества соли, пока масса не становится однородной.
- Из полученной смеси обжарьте тоненькие блины.
- В миску с луком добавьте нарезанные крабовые палочки и нарезанный на полоски сыр.
- Готовые блины также нарежьте соломкой.
- Соедините все ингредиенты в одной миске.
- Заправьте майонезом или йогуртом салат и перемешайте.
- Готовое блюдо можно подавать на стол.