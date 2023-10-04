Салат з крабів – незамінна класика, яка є на кожному святковому столі. Приготувати салат, смак якого відомий всім з дитинства, не надто складно, адже потрібні лише кілька інгредієнтів та краплинка терпіння.

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Рецепт крабового салату

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– щіпка солі;

– 180 грамів крабових паличок;

– 150 грамів сиру;

– 1 цибуля;

– майонез або грецький йогурт до смаку.

Приготування:

Для початку слід замаринувати цибулю. Очищену цибулю наріжте на півкільця.

У мисці зєднайте цибулю, невелику кількість солі, цукру та оцту. Обережно перемішайте всі інгредієнти.

Збийте яйця з додаванням невеликої кількості солі, доки маса не стає однорідною.

З отриманої суміші, обжарте тоненькі млинці.

У миску з цибулею, додайте нарізані крабові палички та нарізаний на смужки сир.

Готові млинці також наріжте соломкою.

З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці.

Заправте салат майонезом чи йогуртом та перемішайте.

Готову страву можна подавати до столу.

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