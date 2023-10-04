Салат з крабів – незамінна класика, яка є на кожному святковому столі. Приготувати салат, смак якого відомий всім з дитинства, не надто складно, адже потрібні лише кілька інгредієнтів та краплинка терпіння.

Цікаво Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Рецепт крабового салату

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Для початку слід замаринувати цибулю. Очищену цибулю наріжте на півкільця.
  • У мисці зєднайте цибулю, невелику кількість солі, цукру та оцту. Обережно перемішайте всі інгредієнти.
  • Збийте яйця з додаванням невеликої кількості солі, доки маса не стає однорідною.
  • З отриманої суміші, обжарте тоненькі млинці.
  • У миску з цибулею, додайте нарізані крабові палички та нарізаний на смужки сир.
  • Готові млинці також наріжте соломкою.
  • З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці.
  • Заправте салат майонезом чи йогуртом та перемішайте.
  • Готову страву можна подавати до столу.