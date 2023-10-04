Салат з крабів – незамінна класика, яка є на кожному святковому столі. Приготувати салат, смак якого відомий всім з дитинства, не надто складно, адже потрібні лише кілька інгредієнтів та краплинка терпіння.
Цікаво Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці
Рецепт крабового салату
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Для початку слід замаринувати цибулю. Очищену цибулю наріжте на півкільця.
- У мисці зєднайте цибулю, невелику кількість солі, цукру та оцту. Обережно перемішайте всі інгредієнти.
- Збийте яйця з додаванням невеликої кількості солі, доки маса не стає однорідною.
- З отриманої суміші, обжарте тоненькі млинці.
- У миску з цибулею, додайте нарізані крабові палички та нарізаний на смужки сир.
- Готові млинці також наріжте соломкою.
- З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці.
- Заправте салат майонезом чи йогуртом та перемішайте.
- Готову страву можна подавати до столу.