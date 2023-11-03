Супер красный борщ: что и когда нужно добавить в блюдо, чтобы получить идеальный результат

3 ноября 2023, 09:45
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Приготовление борща – это искусство, требующее любви к деталям и внимания к ингредиентам. Для того чтобы он имел идеальный цвет и непревзойденный вкус, следует знать несколько секретов.

Борщ – символ украинской кухни, завоевавший сердца своей вкусовой гармонией и богатством цветов. Это очень популярное блюдо, но секрет его подлинного вкуса заключается в соблюдении некоторых важных кулинарных правил. 24 Канал собрал несколько советов, которые точно помогут приготовить идеальный красный борщ.

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Выбор ингредиентов

Прежде всего выбор свежих и качественных продуктов является ключевым шагом для вкусного борща. Чтобы достичь наилучшего вкуса, используйте свежее мясо (говядину, свинину или курицу), а также овощи, которые придадут борщу колорит – отборный лук, свеклу, картофель, морковь, капусту, томатную пасту и сочную зелень.

Гордость украинской кухни / Фото pexels

Что нужно сделать, чтобы борщ был красным

В первую очередь помогает кислота. Можно использовать уксус, лимонную кислоту или томатную пасту. Еще одним важным шагом является правильно подобранная свекла. Чем больше свекла по размеру, тем меньше ваши шансы на то, чтобы сварить красный борщ. Поэтому старайтесь отыскать меньшие овощи.

Использование специй

Добавьте чеснок и свежемолотый черный перец к борщу, чтобы подчеркнуть его вкус, а несколько лавровых листьев улучшить его аромат.

Добавление соли в самом конце приготовления поможет сохранить вкус каждого ингредиента.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська