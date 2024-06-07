Сделать пикник изысканным – просто: как правильно жарить креветки на гриле

7 июня 2024, 16:59
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Источник:

Egersund

Для жарки креветок на гриле обычно используют гриль-решетку или маленькие деревянные шпажки. Однако важно помнить, что очищенные креветки готовятся моментально.

На приготовление потребуется всего 2 – 3 минут с каждой стороны. Рецепт приготовления очень простой.

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Стоит только посолить, поперчить, добавить немного масла и положить на гриль под прямое тепло, перевернув один раз. Чем больше креветка, тем проще готовить ее на гриле.

Как пожарить креветки на гриле

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 15 креветок;
– масло по вкусу;
– 4 ломтика лимона;
– соль, молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Замочите деревянные палочки-шпажки в теплой воде примерно на 20 – 25 минут.
  2. Для жарки креветок используйте средне-высокий огонь.
  3. Приправьте креветки солью, перцем и добавьте немного масла.
  4. Жарьте от 2 до 3 минут с каждой стороны, пока креветки не подрумянятся.
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Автор: Ольга Котів