Такой кетчуп только подчеркнет естественный вкус мяса. Он значительно вкуснее, чем магазинный.

Будет вкусно Лучший маринад для шашлыка: готовим по рецепту победителя "МастерШеф"

Кетчуп "Шашлычный"

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 20

Приготовление:

  1. Помидоры перебейте блендером и проварите 40 минут.
  2. Добавьте 1 луковицу, порезанную кубиком, и проварите еще 20 минут.
  3. Снова перебейте все блендером. Добавьте соль, сахар, уксус и приправу к шашлыку.
  4. Проварите 10 минут и разлейте по сухим стерилизованным банкам.
  5. Если помидоры очень сочные, то можно добавить 1 столовую ложку крахмала, разведенную в холодной воде