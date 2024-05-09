Такой кетчуп только подчеркнет естественный вкус мяса. Он значительно вкуснее, чем магазинный.
Будет вкусно Лучший маринад для шашлыка: готовим по рецепту победителя "МастерШеф"
Кетчуп "Шашлычный"
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 20
Приготовление:
- Помидоры перебейте блендером и проварите 40 минут.
- Добавьте 1 луковицу, порезанную кубиком, и проварите еще 20 минут.
- Снова перебейте все блендером. Добавьте соль, сахар, уксус и приправу к шашлыку.
- Проварите 10 минут и разлейте по сухим стерилизованным банкам.
- Если помидоры очень сочные, то можно добавить 1 столовую ложку крахмала, разведенную в холодной воде