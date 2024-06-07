На приготовление потребуется всего 2 – 3 минут с каждой стороны. Рецепт приготовления очень простой.

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Стоит только посолить, поперчить, добавить немного масла и положить на гриль под прямое тепло, перевернув один раз. Чем больше креветка, тем проще готовить ее на гриле.

Как пожарить креветки на гриле

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 15 креветок;

– масло по вкусу;

– 4 ломтика лимона;

– соль, молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Замочите деревянные палочки-шпажки в теплой воде примерно на 20 – 25 минут. Для жарки креветок используйте средне-высокий огонь. Приправьте креветки солью, перцем и добавьте немного масла. Жарьте от 2 до 3 минут с каждой стороны, пока креветки не подрумянятся.

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