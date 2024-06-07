На приготовление потребуется всего 2 – 3 минут с каждой стороны. Рецепт приготовления очень простой.
Будет вкусно Идеальное блюдо для пикника: рецепт роскошного картофеля с салом на огне
Стоит только посолить, поперчить, добавить немного масла и положить на гриль под прямое тепло, перевернув один раз. Чем больше креветка, тем проще готовить ее на гриле.
Как пожарить креветки на гриле
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Замочите деревянные палочки-шпажки в теплой воде примерно на 20 – 25 минут.
- Для жарки креветок используйте средне-высокий огонь.
- Приправьте креветки солью, перцем и добавьте немного масла.
- Жарьте от 2 до 3 минут с каждой стороны, пока креветки не подрумянятся.