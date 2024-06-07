На приготовление потребуется всего 2 – 3 минут с каждой стороны. Рецепт приготовления очень простой.

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Стоит только посолить, поперчить, добавить немного масла и положить на гриль под прямое тепло, перевернув один раз. Чем больше креветка, тем проще готовить ее на гриле.

Как пожарить креветки на гриле

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Замочите деревянные палочки-шпажки в теплой воде примерно на 20 – 25 минут.
  2. Для жарки креветок используйте средне-высокий огонь.
  3. Приправьте креветки солью, перцем и добавьте немного масла.
  4. Жарьте от 2 до 3 минут с каждой стороны, пока креветки не подрумянятся.