Картофель приготовится идеально, потому что будет завернута в фольгу. Сало и лук придадут ему особый аромат.
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Картофель с салом на огне
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить картофель с салом: видео
Приготовление:
- Картофель, сало и лук нарежьте кольцами. Поочередно нанижите на шампур.
- Присыпьте копченой паприкой, чесноком, солью, перцем по вкусу. Заверните в фольгу и отправьте на мангал.
- Когда картофель пропекся, снимите фольгу и оставьте на углях до корочки.
- Для заправки смесь перцев, чеснок и масло разотрите в ступке. Красный и белый лук мелко нарежьте вместе с петрушкой. Все смешайте и полейте готовый картофель.