Картофель приготовится идеально, потому что будет завернута в фольгу. Сало и лук придадут ему особый аромат.

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Картофель с салом на огне

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 10 картофелин;

– 200 граммов сала;

– 3 луковицы;

– соль, перец, специи по вкусу.

Заправка:

– несколько веточек петрушки;

– 1 красный лук;

– 1 белый лук;

– смесь перцев, чеснок, масло по вкусу.

Смотрите, как приготовить картофель с салом: видео

Приготовление:

Картофель, сало и лук нарежьте кольцами. Поочередно нанижите на шампур. Присыпьте копченой паприкой, чесноком, солью, перцем по вкусу. Заверните в фольгу и отправьте на мангал. Когда картофель пропекся, снимите фольгу и оставьте на углях до корочки. Для заправки смесь перцев, чеснок и масло разотрите в ступке. Красный и белый лук мелко нарежьте вместе с петрушкой. Все смешайте и полейте готовый картофель.

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