Картофель приготовится идеально, потому что будет завернута в фольгу. Сало и лук придадут ему особый аромат.

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Картофель с салом на огне

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить картофель с салом: видео

Приготовление:

  1. Картофель, сало и лук нарежьте кольцами. Поочередно нанижите на шампур.
  2. Присыпьте копченой паприкой, чесноком, солью, перцем по вкусу. Заверните в фольгу и отправьте на мангал.
  3. Когда картофель пропекся, снимите фольгу и оставьте на углях до корочки.
  4. Для заправки смесь перцев, чеснок и масло разотрите в ступке. Красный и белый лук мелко нарежьте вместе с петрушкой. Все смешайте и полейте готовый картофель.