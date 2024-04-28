Панетоне: традиционный рецепт итальянской пасхи, от которой в восторге весь мир
28 апреля 2024, 17:31Читати новину українською
Источник:Shuba
Панетоне традиционно готовят на праздники в Италии. Однако с этим простым рецептом вполне можно справиться своими силами.
Выпечка получится пышной и воздушной. Такой кулич, вполне вероятно, может стать вашим любимым.
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Рецепт панетоне
- Время 1 час 40 минут + 10 часов на настаивание сухофруктов.
- Порций: 4
Ингредиенты для закваски:
– 10 граммов прессованных дрожжей;
– 80 миллилитров воды;
– 105 граммов муки;
– 2 грамма соли.
Для теста:
– 30 граммов прессованных дрожжей;
– 115 миллилитров молока 3,2%;
– 370 граммов муки;
– 10 граммов соли;
– 120 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара;
– 115 граммов желтков;
– 140 граммов масла 82%.
Дополнительно:
– 100 граммов цукатов;
– 200 граммов смеси сухофруктов;
– 1 апельсин.
Приготовление:
- Для закваски в воду комнатной температуры добавьте дрожжи, соль и перемешайте венчиком. Насыпьте муку и снова перемешайте. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте в теплом месте на 3 часа.
- Промойте сухофрукты горячей водой. Из апельсина натрите цедру, выжмите сок и добавьте к сухофруктам. Перемешайте, накройте пищевой плёнкой и отставьте настаиваться на 10 часов.
- Закваску помните, снова накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 10 часов.
- На следующий день достаньте закваску из холодильника за 2 часа до начала замеса теста.
- Дрожжи для теста смешайте с прохладным молоком и отставьте на 5 минут. Миксером смешайте муку, соль, сахар, ванильный сахар, молоко с дрожжами, холодные желтки, закваску. Замешивайте на минимальной скорости миксера 3 минуты.
- Добавьте закваску и продолжайте замес еще 5 минут. Увеличьте скорость и замешивайте еще 10 минут. Затем добавьте масло и продолжайте замес на минимальной скорости, пока тесто не станет отставать от стенок.
- Всыпьте сухофрукты и замешивайте до однородности. Готовое тесто переложите в миску, смазанную маслом. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 3 часа в теплом месте.
- Руки смажьте маслом, тесто помните и переложите на рабочую поверхность. Сформируйте 4 шарика и выложите их в формочки диаметром 11 сантиметров., а высотой 8, 5 сантиметра. Формы накройте пищевой пленкой и поставьте на 2,5– 3 часа.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте панетоне, убавьте температуру до 160 градусов и выпекайте 35 – 40 минут до золотистого цвета.
- Дайте панетоне остыть и украсьте по своему вкусу.