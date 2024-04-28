Випічка вийде пухкою та повітряною. Така паска, цілком ймовірно, може стати вашою улюбленою.
Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Рецепт панетоне
- Час: 1 година 40 хвилин + 10 годин на настоювання сухофруктів
- Порцій: 4
Приготування:
- Для закваски у воду кімнатної температури додайте дріжджі, сіль і перемішайте вінчиком. Насипте борошно й знову перемішайте. Накрийте тісто харчовою плівкою й залиште у теплому місці на 3 години.
- Промийте сухофрукти гарячою водою. З апельсина натріть цедру, витисніть сік і додайте до сухофруктів. Перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відставте настоюватися на 10 годин.
- Закваску помніть, знову накрийте харчовою плівкою й поставте в холодильник на 10 годин.
- На наступний день дістаньте закваску з холодильника за 2 години до початку замісу тіста.
- Дріжджі для тіста змішайте з холодним молоком і відставте на 5 хвилин. Міксером змішайте борошно, сіль, цукор, ванільний цукор, молоко з дріжджами, холодні жовтки, закваску. Замішуйте на мінімальній швидкості міксера 3 хвилини.
- Додайте закваску і продовжуйте заміс ще 5 хвилин. Збільште швидкість і замішуйте ще 10 хвилин. Потім додайте масло і продовжуйте заміс на мінімальній швидкості, поки тісто не почне відставати від стінок.
- Всипте сухофрукти та замішуйте до однорідності. Готове тісто перекладіть у миску, змащену олією. Накрийте харчовою плівкою і залиште на 3 години у теплому місці.
- Руки змастіть олією, тісто помніть і перекладіть на робочу поверхню. Сформуйте 4 кульки та викладіть їх у формочки діаметром 11 сантиметрів, а заввишки 8,5 сантиметра. Форми накрийте харчовою плівкою і поставте на 2,5 – 3 години.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте панетоне, зменште температуру до 160 градусів і випікайте 35 – 40 хвилин до золотистого кольору.
- Дайте панетоне вистигнути та прикрасьте на свій смак.