Сочетание курицы с горошком не нуждается в лишних углеводах в виде картофеля или риса. Это полноценное и вкусное блюдо имеет сладковатый привкус и богато витаминами, так что если вы перебираете опции для вкусного и сытного ужина, который не повредит вашей фигуре, то этот вариант точно порадует вас легкостью и впечатлениями.

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Рецепт курицы с весенними овощами

Время: 1 час

Порций: 4

Просто и сочно / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты :

– 700 грамм куриных голеней;

– 2 столовые ложки кетчупа;

– 500 грамм стручковой фасоли;

– 400 грамм горошка;

– 1 лук-порей;

– 50 граммов изюма;

– 2 столовые ложки масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Голени помойте, обсушите, посолите, натрите кетчупом и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекайте 35 минут.

В это время вскипятите воду, добавьте фасоль, варите 10 минут, слейте воду, залейте ледяной водой и нарежьте на произвольные куски.

Горох бланшируйте в кипятке 5 минут, слейте воду и промойте прохладной водой.

Изюм залейте горячей водой и оставьте на 10 минут.

Лук-шалот измельчите и обжарьте на растительном масле, добавьте фасоль, горох и изюм и тушите 5 – 6 минут.

Подавать вместе с запеченной курицей.

Идея

Вместо голеней можно использовать куриное филе. Нужно просто смазать его оливковым маслом и обжарить на сковороде или гриле.