Сочетание курицы с горошком не нуждается в лишних углеводах в виде картофеля или риса. Это полноценное и вкусное блюдо имеет сладковатый привкус и богато витаминами, так что если вы перебираете опции для вкусного и сытного ужина, который не повредит вашей фигуре, то этот вариант точно порадует вас легкостью и впечатлениями.

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Рецепт курицы с весенними овощами

Время: 1 час
Порций: 4

Просто и сочно / Фото prakty kulinarni

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Голени помойте, обсушите, посолите, натрите кетчупом и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  • Выпекайте 35 минут.
  • В это время вскипятите воду, добавьте фасоль, варите 10 минут, слейте воду, залейте ледяной водой и нарежьте на произвольные куски.
  • Горох бланшируйте в кипятке 5 минут, слейте воду и промойте прохладной водой.
  • Изюм залейте горячей водой и оставьте на 10 минут.
  • Лук-шалот измельчите и обжарьте на растительном масле, добавьте фасоль, горох и изюм и тушите 5 – 6 минут.
  • Подавать вместе с запеченной курицей.

Идея
Вместо голеней можно использовать куриное филе. Нужно просто смазать его оливковым маслом и обжарить на сковороде или гриле.