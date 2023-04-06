Поєднання курки з горошком не потребує зайвих вуглеводів у вигляді картоплі або рису. Ця повноцінна та смачна страва має солодкуватий присмак та багата вітамінами, тож якщо ви перебираєте опції для смачної та ситної вечері, яка не зашкодить вашій фігурі, то цей варіант точно потішить вас легкістю та враженнями.

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Рецепт курки з весняними овочами

Час: 1 година

Порцій: 4

Просто та соковито / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

– 700 грамів курячих гомілок;

– 2 столові ложки кетчупу;

– 500 грамів стручкової квасолі;

– 400 грамів горошку;

– 1 цибуля-порей;

– 50 грамів родзинок;

– 2 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Гомілки помийте, обсушіть, посоліть, натріть кетчупом і викладіть на деко, застелене папером для випічки.

Випікайте 35 хвилин.

Тим часом закип'ятіть воду, додайте квасолю, варіть 10 хвилин, злийте воду, залийте крижаною водою та наріжте на довільні шматки.

Горох бланшуйте в окропі 5 хвилин, злийте воду і промийте холодною водою.

Родзинки залийте гарячою водою і залишіть на 10 хвилин.

Цибулю-шалот подрібніть і обсмажте на олії, додайте квасолю, горох і родзинки та тушкуйте 5 – 6 хвилин.

Подавати разом із запеченою курятиною.

Ідея

Замість гомілок можна використовувати куряче філе. Потрібно просто змастити його оливковою олією та обсмажити на сковороді або грилі.