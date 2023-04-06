Обязательно это попробуйте: рецепт особой курочки с горошком
Источник:prakty kulinarni
Нежная курочка с хрустящей корочкой – это мечта каждого после тяжелого рабочего дня. Если вы цените сочетание мяса и овощные акценты, этот рецепт создан именно для вас.
Сочетание курицы с горошком не нуждается в лишних углеводах в виде картофеля или риса. Это полноценное и вкусное блюдо имеет сладковатый привкус и богато витаминами, так что если вы перебираете опции для вкусного и сытного ужина, который не повредит вашей фигуре, то этот вариант точно порадует вас легкостью и впечатлениями.
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Рецепт курицы с весенними овощами
Время: 1 час
Порций: 4
Просто и сочно / Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Голени помойте, обсушите, посолите, натрите кетчупом и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выпекайте 35 минут.
- В это время вскипятите воду, добавьте фасоль, варите 10 минут, слейте воду, залейте ледяной водой и нарежьте на произвольные куски.
- Горох бланшируйте в кипятке 5 минут, слейте воду и промойте прохладной водой.
- Изюм залейте горячей водой и оставьте на 10 минут.
- Лук-шалот измельчите и обжарьте на растительном масле, добавьте фасоль, горох и изюм и тушите 5 – 6 минут.
- Подавать вместе с запеченной курицей.
Идея
Вместо голеней можно использовать куриное филе. Нужно просто смазать его оливковым маслом и обжарить на сковороде или гриле.