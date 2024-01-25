Как жарить куриное филе, чтобы оно получилось сочным: какие ошибки испортят блюдо
Источник:haps
Куриное филе – вкусное и универсальное мясо. Оно доступно, а его обработка не требует много труда и времени.
Однако много людей избегают приготовления филе. Оно должно быть обжаренным снаружи и сочным внутри, но часто становится сухим из-за слишком длительной жарки. Вот несколько советов, которые помогут приблизить ваши усилия к идеальному результату.
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Простой способ приготовить сочную курицу
Слегка намажьте филе растительным маслом, натрите специями, а затем плотно заверните в пекарскую бумагу. Затем выложите курицу на разогретую сковороду и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны.
Чем приправить филе
Перец чили и острый перец предоставят пикантность, которая непременно удовлетворит любителей "острых" впечатлений. Орегано, розмарин, петрушка, базилик, чабер, эстрагон, чабрец – каждую из этих трав можно использовать как приправу к курице, ведь они прекрасно чувствуют себя в ее компании.
Рецепт жареного куриного филе
- Время: 25 минут
- Порций: 1
– 1 куриное филе;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 чайная ложка карри, сладкого перца или другой любимой специи;
– щепотка перца чили;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистите филе от любых оболочек, косточек и хрящей.
- В миске смешайте масло и специи.
- Натрите смесью мясо и оставьте в холодильнике по крайней мере в час. Курица быстро впитывает специи, но для толстого куска нужно немного времени.
- Мясо желательно достать из холодильника за несколько минут до термической обработки, чтобы оно приобрело комнатную температуру. Благодаря этому оно равномерно прожарится.
- По истечении этого времени разогрейте сковороду-гриль или обычную сковороду.
- Жир не добавляем, потому что мясо мариновалось в масле.
- Поместите филе в очень разогретую сковороду.
- Жарьте на сильном огне 3 – 4 минуты.
- Затем переверните курицу на другую сторону и обжаривайте еще 3 минуты.
- Когда филе прожарится, почти полностью накройте сковороду крышкой и выключите газ.
- Оставьте мясо в сковороде на 6 – 8 минут.
- По истечении этого времени выложите филе на тарелку или разделочную доску и дайте ей "отдохнуть" несколько минут. Это поможет ему впитать сок.
Сочное куриное филе
Помните, что время маринования и жарки мяса зависит от размера купленного филе. Кроме того, не прижимайте его к сковороде. Это приведет к истечению сока и, как следствие, филе будет более сухим.
Залогом идеальной жарки является правильное время. Это позволит курильщикам внутри приготовиться, но не пересохнуть, а благодаря плотной крышке она останется сочной.Чтобы приготовить идеальный десерт, начните с основы: пошаговый рецепт бисквита.