Как жарить куриное филе, чтобы оно получилось сочным: какие ошибки испортят блюдо

Куриное филе – вкусное и универсальное мясо. Оно доступно, а его обработка не требует много труда и времени.

Однако много людей избегают приготовления филе. Оно должно быть обжаренным снаружи и сочным внутри, но часто становится сухим из-за слишком длительной жарки. Вот несколько советов, которые помогут приблизить ваши усилия к идеальному результату.

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Простой способ приготовить сочную курицу

Слегка намажьте филе растительным маслом, натрите специями, а затем плотно заверните в пекарскую бумагу. Затем выложите курицу на разогретую сковороду и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны.

Чем приправить филе

Перец чили и острый перец предоставят пикантность, которая непременно удовлетворит любителей "острых" впечатлений. Орегано, розмарин, петрушка, базилик, чабер, эстрагон, чабрец – каждую из этих трав можно использовать как приправу к курице, ведь они прекрасно чувствуют себя в ее компании.

Рецепт жареного куриного филе

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 1

Вкус, который нравится всем / Фото unsplash

– 1 куриное филе;– 1 столовая ложка масла;– 1 чайная ложка карри, сладкого перца или другой любимой специи;– щепотка перца чили;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите филе от любых оболочек, косточек и хрящей. В миске смешайте масло и специи. Натрите смесью мясо и оставьте в холодильнике по крайней мере в час. Курица быстро впитывает специи, но для толстого куска нужно немного времени. Мясо желательно достать из холодильника за несколько минут до термической обработки, чтобы оно приобрело комнатную температуру. Благодаря этому оно равномерно прожарится. По истечении этого времени разогрейте сковороду-гриль или обычную сковороду. Жир не добавляем, потому что мясо мариновалось в масле. Поместите филе в очень разогретую сковороду. Жарьте на сильном огне 3 – 4 минуты. Затем переверните курицу на другую сторону и обжаривайте еще 3 минуты. Когда филе прожарится, почти полностью накройте сковороду крышкой и выключите газ. Оставьте мясо в сковороде на 6 – 8 минут. По истечении этого времени выложите филе на тарелку или разделочную доску и дайте ей "отдохнуть" несколько минут. Это поможет ему впитать сок.

Сочное куриное филе

Помните, что время маринования и жарки мяса зависит от размера купленного филе. Кроме того, не прижимайте его к сковороде. Это приведет к истечению сока и, как следствие, филе будет более сухим.

Залогом идеальной жарки является правильное время. Это позволит курильщикам внутри приготовиться, но не пересохнуть, а благодаря плотной крышке она останется сочной.

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