Однак є багато людей, які уникають приготування філе. Воно повинно бути обсмаженим зовні і соковитим всередині, але часто стає сухим через занадто тривале смаження. Ось кілька порад, які допоможуть наблизити ваші зусилля до ідеального результату.

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Простий спосіб приготувати соковиту курку

Злегка намажте філе олією, натріть спеціями, а потім щільно загорніть в пекарський папір. Потім викладіть курку на розігріту сковороду і обсмажуйте по кілька хвилин з кожного боку.

Чим приправити філе

Перець чилі та гострий перець нададуть пікантності, яка неодмінно задовольнить любителів "гострих" вражень. Орегано, розмарин, петрушка, базилік, чабер, естрагон, чебрець – кожну з цих трав можна використовувати як приправу до курки, адже вони чудово почуваються в її компанії.

Рецепт смаженого курячого філе

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 1

Смак, який подобається усім / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 1 столова ложка олії;

– 1 чайна ложка каррі, солодкого перцю або іншої улюбленої спеції;

– щіпка перцю чилі;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Почистіть філе від будь-яких оболонок, кісточок і хрящів. У мисці змішайте олію і спеції. Натріть сумішшю м’ясо і залиште в холодильнику принаймні на годину. Курка швидко вбирає спеції, але для товстого шматка потрібно трохи часу. М’ясо бажано дістати з холодильника за кілька хвилин до термічної обробки, щоб воно набуло кімнатної температури. Завдяки цьому воно рівномірно просмажиться. Після закінчення цього часу розігрійте сковороду-гриль або звичайну сковороду. Жир не додаємо, тому що м'ясо маринувалося в олії. Помістіть філе в дуже розігріту сковороду. Смажте на сильному вогні 3 – 4 хвилини. Потім переверніть курку на інший бік і обсмажуйте ще 3 хвилини. Коли філе просмажиться майже повністю накрийте сковороду кришкою і вимкніть газ. Залиште м'ясо в сковороді на 6 – 8 хвилин. Після закінчення цього часу викладіть філе на тарілку або обробну дошку і дайте їй "відпочити" кілька хвилин. Це допоможе йому ввібрати сік.

Соковите куряче філе

Пам'ятайте, що час маринування і смаження м'яса залежить від розміру купленого філе. Крім того, не притискайте його до сковороди. Це призведе до витікання соку і, як наслідок, філе буде більш сухим.

Запорукою ідеального смаження є правильний час. Це дозволить курці всередині приготуватися, але не пересохнути, а завдяки щільній кришці вона залишиться соковитою.

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