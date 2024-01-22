Для того чтобы котлеты получились вкусными, следует выбрать правильное мясо. Оно должно иметь однородную структуру и розово-красный цвет. Когда все куплено и все собранные ингредиенты можно браться за приготовление.

Интересно Сколько времени варить вареники: благодаря этому трюку они никогда не слипнутся.

Как жарить котлеты

Жарить котлеты необходимо в большом количестве хорошо разогретого жира. Перед тем как выложить их в сковороду, проверьте температуру. Просто опустите ручку деревянной ложки в жир. Если образуются пузырьки, жир достиг идеальной температуры.

Чудесный обед / Фото unsplash

Для жарки используйте рафинированные жиры с высокой температурой дымления. Лучше рапс, подсолнечник, соя, кукуруза, рис и кокос.

Сколько жарить свиные отбивные

Их следует жарить по несколько минут с каждой стороны. Когда одна сторона подрумянится, переверните и обжарьте с другой стороны. Во время жарки не накрывайте сковороду крышкой. Поднимающийся от мяса пар увлажнит панировку, и она начнет отпадать.

Не надо часто переворачивать

Переворачивайте котлеты только один раз, чтобы избежать потери сока и обеспечить равномерную жарку. После жарки дайте котлетам отдохнуть несколько минут, чтобы соки могли равномерно распределиться внутри.

Как варить яйца: в какую воду их следует опускать.