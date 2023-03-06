Легкая фаршированная курочка с пикантными акцентами – опция, которая в сочетании с любым гарниром подарит незабываемые впечатления. Готовить блюдо очень просто, а чеснок и сыр в сочетании с нежной курочкой станут сочетанием, в которое вы будете возвращаться всегда.

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Рецепт курицы с сыром и чесноком

Время: до 1 часа

Порций: 2

Приготовление:

  • На филе делаем надрезы по диагонали.
  • Петрушку мелко рубим, а сыр нарезаем соломкой.
  • Соединяем сыр с петрушкой и заполняем надрезы.
  • Сливочное масло топим на сковороде. Добавляем измельченный чеснок и бекон и готовим 3 минуты.
  • Добавляем панировочные сухари и жарим еще 3 минуты.
  • Филе поливаем оливковым маслом, солим и перчим.
  • Посыпаем курочку смесью из сковороды и выпекаем 30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!