Легка фарширована курочка з пікантними акцентами – це опція, яка у поєднанні з будь-яким гарніром подарує незабутні враження. Готувати страву дуже просто, а часник та сир у поєднанні з ніжною курочкою стануть поєднанням, до якого ви будете повертатися завжди.

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Рецепт курочки з сиром та часником

Час: до 1 години

Порцій: 2

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Приготування:

  • На філе робимо надрізи по діагоналі.
  • Петрушку дрібно січемо, а сир нарізаємо соломкою.
  • З'єднуємо сир з петрушкою та заповнюємо надрізи.
  • Вершкове масло топимо на сковорідці. Додаємо подрібнений часник і бекон і готуємо три хвилини.
  • Додаємо панірувальні сухарі та смажимо ще 3 хвилини.
  • Філе поливаємо оливковою олією, солимо та перчимо.
  • Посипаємо курочку сумішшю зі сковорідки та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!