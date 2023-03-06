Сочетание нежности и пикантности: особенная курочка в сырно-чесночной крошке

Нежная курочка с острыми акцентами – это всегда невероятное сочетание. Как приготовить особое блюдо из привычных ингредиентов – читайте в материале.

Легкая фаршированная курочка с пикантными акцентами – опция, которая в сочетании с любым гарниром подарит незабываемые впечатления. Готовить блюдо очень просто, а чеснок и сыр в сочетании с нежной курочкой станут сочетанием, в которое вы будете возвращаться всегда.

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Рецепт курицы с сыром и чесноком

Время: до 1 часа

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 20 грамм мелко нарезанной петрушки;

– 150 грамм нарезанного полосками сыра;

– 75 грамм сливочного масла;

– 2 мелко нарезанных зубчика чеснока;

– 3 кусочка мелко нарезанного бекона;

– две горсти панировочных сухарей;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

На филе делаем надрезы по диагонали.

Петрушку мелко рубим, а сыр нарезаем соломкой.

Соединяем сыр с петрушкой и заполняем надрезы.

Сливочное масло топим на сковороде. Добавляем измельченный чеснок и бекон и готовим 3 минуты.

Добавляем панировочные сухари и жарим еще 3 минуты.

Филе поливаем оливковым маслом, солим и перчим.

Посыпаем курочку смесью из сковороды и выпекаем 30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!