Сочетание нежности и пикантности: особенная курочка в сырно-чесночной крошке

6 марта 2023, 14:48
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Источник:

ВВС Food

Нежная курочка с острыми акцентами – это всегда невероятное сочетание. Как приготовить особое блюдо из привычных ингредиентов – читайте в материале.

Легкая фаршированная курочка с пикантными акцентами – опция, которая в сочетании с любым гарниром подарит незабываемые впечатления. Готовить блюдо очень просто, а чеснок и сыр в сочетании с нежной курочкой станут сочетанием, в которое вы будете возвращаться всегда.

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Рецепт курицы с сыром и чесноком

Время: до 1 часа

Порций: 2

Ингредиенты:

2 куриных филе;
– 20 грамм мелко нарезанной петрушки;
– 150 грамм нарезанного полосками сыра;
– 75 грамм сливочного масла;
– 2 мелко нарезанных зубчика чеснока;
– 3 кусочка мелко нарезанного бекона;
– две горсти панировочных сухарей;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  • На филе делаем надрезы по диагонали.
  • Петрушку мелко рубим, а сыр нарезаем соломкой.
  • Соединяем сыр с петрушкой и заполняем надрезы.
  • Сливочное масло топим на сковороде. Добавляем измельченный чеснок и бекон и готовим 3 минуты.
  • Добавляем панировочные сухари и жарим еще 3 минуты.
  • Филе поливаем оливковым маслом, солим и перчим.
  • Посыпаем курочку смесью из сковороды и выпекаем 30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська