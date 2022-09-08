Отбивные – вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из говядины, свинины, курятины или индюшачьего филе. Мы подготовили рецепт именно из куриного филе, ведь из него блюдо будет максимально сочным и нежным.

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Утром их можно положить на бутерброды, а в обед или на ужин подать с гарниром из макарон, картофеля или гречихи. Вкусно также со свежим салатом или квашеной капустой.

Рецепт куриных отбивных

  • Время: 30 минут
  • Порции: 19 штук

Приготовление:

  • Возьмите свежее или подмороженное куриное филе и нарежьте его тонкими ломтиками. Кстати, подмороженное филе гораздо легче нарезать.
  • ️Отбиваем готовые кусочки молотком и солим и перчим.
  • Отдельно взбалтываем куриные яйца и подсаливаем их. К муке можно добавить немного сухого чеснока и копченой паприки, это сделает вкус отбивных еще более насыщенным (по желанию).
  • Отбивные сначала запанируйте в муку, затем в яйцах и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.

Приятного тебе аппетита!