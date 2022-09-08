Відбивні – смачна і ситна страва, яку можна готувати з яловичини, свинини, курятини або індичого філе. Ми підготували рецепт саме з курячого філе, адже з нього страва буде максимально соковитою та ніжною.

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Вранці їх можна покласти на канапки, а в обід чи на вечерю подати з гарніром з макаронів, картоплі або гречки. Смачно також зі свіжим салатом або квашеною капустою.

Рецепт курячих відбивних

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 19 штук

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 4 курячих яйця;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія для смаження.

Приготування:

Візьміть свіже, або підморожене куряче філе і наріжте його тонкими скибками. До речі, підморожене філе набагато легше нарізати.

️Відбиваємо готові шматочки молотком та солимо і перчимо.

Окремо збовтуємо курячі яйця і підсолюємо їх.️ До борошна можна додати трохи сухого часнику і копченої паприки, це зробить смак відбивних ще насиченішим (за бажанням).

️Відбивні спочатку запаніруйте в борошно, потім в яйцях і обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.

Смачного!