Куриные отбивные за 30 минут: вкусное блюдо на бутерброд или в гарнир

Куриную отбивную можно смело подавать как горячей, так и холодной. Она прекрасно дополнит свежий овощной салат или гарнир из картофеля или гречихи.

Отбивные – вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из говядины, свинины, курятины или индюшачьего филе. Мы подготовили рецепт именно из куриного филе, ведь из него блюдо будет максимально сочным и нежным.

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Утром их можно положить на бутерброды, а в обед или на ужин подать с гарниром из макарон, картофеля или гречихи. Вкусно также со свежим салатом или квашеной капустой.

Рецепт куриных отбивных

Время: 30 минут

30 минут Порции: 19 штук

– 2 куриных филе;– 4 куриных яйца;– 4 столовые ложки муки;– соль;– черный молотый перец;– масло для жарки.

Приготовление:

Возьмите свежее или подмороженное куриное филе и нарежьте его тонкими ломтиками. Кстати, подмороженное филе гораздо легче нарезать.

️Отбиваем готовые кусочки молотком и солим и перчим.

Отдельно взбалтываем куриные яйца и подсаливаем их. К муке можно добавить немного сухого чеснока и копченой паприки, это сделает вкус отбивных еще более насыщенным (по желанию).

Отбивные сначала запанируйте в муку, затем в яйцах и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.

Приятного тебе аппетита!