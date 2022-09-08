Куриные отбивные за 30 минут: вкусное блюдо на бутерброд или в гарнир
8 сентября 2022 , 16:37Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Куриную отбивную можно смело подавать как горячей, так и холодной. Она прекрасно дополнит свежий овощной салат или гарнир из картофеля или гречихи.
Отбивные – вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить из говядины, свинины, курятины или индюшачьего филе. Мы подготовили рецепт именно из куриного филе, ведь из него блюдо будет максимально сочным и нежным.
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Утром их можно положить на бутерброды, а в обед или на ужин подать с гарниром из макарон, картофеля или гречихи. Вкусно также со свежим салатом или квашеной капустой.
Рецепт куриных отбивных
- Время: 30 минут
- Порции: 19 штук
– 2 куриных филе;
– 4 куриных яйца;
– 4 столовые ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Возьмите свежее или подмороженное куриное филе и нарежьте его тонкими ломтиками. Кстати, подмороженное филе гораздо легче нарезать.
- ️Отбиваем готовые кусочки молотком и солим и перчим.
- Отдельно взбалтываем куриные яйца и подсаливаем их. К муке можно добавить немного сухого чеснока и копченой паприки, это сделает вкус отбивных еще более насыщенным (по желанию).
- Отбивные сначала запанируйте в муку, затем в яйцах и обжарьте на разогретой сковороде с маслом.
Приятного тебе аппетита!