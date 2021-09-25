Суп ватерзой обычно готовят с рыбой, но мы предлагаем вам попробовать его с курятиной. Так он получится наваристым и ароматным.

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Суп очень вкусный и наваристый, после него вы уже не захотите десерта!

Рецепт куриного ватерзой

Время: 2 часа
Порции: 6 – 8


Куриный суп / Фото eats marter

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук и обжарьте в кастрюле (с толстым дном) на сливочном масле.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Куриную тушку натрите специями и выложите грудкой книзу в кастрюлю (на лук).


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Залейте все бульоном так, чтобы он покрывал мясо. Тушите ингредиенты на маленьком огне около 30 минут.
  2. Добавьте к супу грубо нарезанный лук порей, морковь и сельдерей. Сдобрите тимьяном и лавровым листком. Накройте суп крышкой и варите еще 30 минут.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Нарежьте картофель грубыми кусками и варите еще 20 минут.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Выньте курицу из кастрюли и охладите. Отделите мясо от костей и кожи.
  2. Смешайте желтки и сливки, добавьте немного бульона и быстро перемешайте. Влейте соус к супу и тщательно вымешайте его ложкой.


Приготовление супа / Фото Еда

  1. Отправьте куриное мясо в суп и перемешайте.
  2. Перед подачей к столу добавьте к супу мелко нарезанную петрушку.
  3. Суп готов. Приятного аппетита!