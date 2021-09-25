Суп ватерзой зазвичай готують з рибою, але ми пропонуємо вам спробувати його з курятиною. Так він вийде наваристим та ароматним.

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Суп надзвичайно смачний та наваристий, після нього ви вже не захочете десерту!

Рецепт курячого ватерзой

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8



Курячий суп / Фото eats marter

Інгредієнти:

– 1 куряча тушка;

– 1 лавровий лист;

– тим'ян;

– 50 г вершкового масла;

– 2 шт. ріпчастої цибулі;

– 1500 мл курячого бульйону;

– 3 шт. моркви;

– 3 стебла селери;

– 3 шт. цибулі порей;

– 5 шт. картполі;

– 250 мл жирних вершків від 30 – 33%;

– 2 яєчних жовтки;

– 25 г петрушки;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Дрібно наріжте цибулю та обсмажте в каструлі (з товстим дном) на вершковому маслі.



Приготування супу / Фото Їжа

Курячу тушку натріть спеціями та викладіть грудкою донизу в каструлю (на цибулю).



Приготування супу / Фото Їжа

Залийте все бульйоном так, щоб він покривав м'ясо. Тушкуйте інгредієнти на маленькому вогні близько 30 хвилин.

Додайте до супу грубо нарізану цибулю порей, моркву і селеру. Присмачте тим'яном і лавровим листком. Накрийте суп кришкою і варіть ще 30 хвилин.



Приготування супу / Фото Їжа

Наріжте картоплю грубими шматками і варіть ще 20 хвилин.



Приготування супу / Фото Їжа

Вийміть курку з каструлі та охолодіть. Відділіть м'ясо від кісток та шкіри.

Змішайте жовтки та вершки, додайте трішки бульйону та швидко перемішайте. Влийте соус до супу і ретельно вимішайте його ложкою.



Приготування супу / Фото Їжа

Відправте куряче м'ясо до супу та перемішайте.

Перед подачею до столу додайте до супу дрібно нарізану петрушку.