Как приготовить куриный ватерзой: рецепт густого и сытного супа

У супа ватерзой довольно интересный вкус, а еще соус, который добавляется в конце добавляет ему необычного вкуса!

Суп ватерзой обычно готовят с рыбой, но мы предлагаем вам попробовать его с курятиной. Так он получится наваристым и ароматным.

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Суп очень вкусный и наваристый, после него вы уже не захотите десерта!

Рецепт куриного ватерзой

Время: 2 часа

Порции: 6 – 8



Куриный суп / Фото eats marter

Ингредиенты:– 1 куриная тушка;– 1 лавровый лист;– тимьян;– 50 г сливочного масла;– 2 шт. репчатого лука;– 1500 мл куриного бульона;– 3 шт. моркови;– 3 стебля сельдерея;– 3 шт. лука порей;– 5 шт. картофеля;– 250 мл жирных сливок от 30 – 33%;– 2 яичных желтка;– 25 г петрушки;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и обжарьте в кастрюле (с толстым дном) на сливочном масле.



Приготовление супа / Фото Еда

Куриную тушку натрите специями и выложите грудкой книзу в кастрюлю (на лук).



Приготовление супа / Фото Еда

Залейте все бульоном так, чтобы он покрывал мясо. Тушите ингредиенты на маленьком огне около 30 минут. Добавьте к супу грубо нарезанный лук порей, морковь и сельдерей. Сдобрите тимьяном и лавровым листком. Накройте суп крышкой и варите еще 30 минут.



Приготовление супа / Фото Еда

Нарежьте картофель грубыми кусками и варите еще 20 минут.



Приготовление супа / Фото Еда

Выньте курицу из кастрюли и охладите. Отделите мясо от костей и кожи. Смешайте желтки и сливки, добавьте немного бульона и быстро перемешайте. Влейте соус к супу и тщательно вымешайте его ложкой.



Приготовление супа / Фото Еда