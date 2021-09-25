Как приготовить куриный ватерзой: рецепт густого и сытного супа
25 сентября 2021 , 21:54Читати новину українською
Источник:Еда
У супа ватерзой довольно интересный вкус, а еще соус, который добавляется в конце добавляет ему необычного вкуса!
Суп ватерзой обычно готовят с рыбой, но мы предлагаем вам попробовать его с курятиной. Так он получится наваристым и ароматным.
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Суп очень вкусный и наваристый, после него вы уже не захотите десерта!
Рецепт куриного ватерзой
Время: 2 часа
Порции: 6 – 8
Куриный суп / Фото eats marter
– 1 куриная тушка;
– 1 лавровый лист;
– тимьян;
– 50 г сливочного масла;
– 2 шт. репчатого лука;
– 1500 мл куриного бульона;
– 3 шт. моркови;
– 3 стебля сельдерея;
– 3 шт. лука порей;
– 5 шт. картофеля;
– 250 мл жирных сливок от 30 – 33%;
– 2 яичных желтка;
– 25 г петрушки;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук и обжарьте в кастрюле (с толстым дном) на сливочном масле.
Приготовление супа / Фото Еда
- Куриную тушку натрите специями и выложите грудкой книзу в кастрюлю (на лук).
Приготовление супа / Фото Еда
- Залейте все бульоном так, чтобы он покрывал мясо. Тушите ингредиенты на маленьком огне около 30 минут.
- Добавьте к супу грубо нарезанный лук порей, морковь и сельдерей. Сдобрите тимьяном и лавровым листком. Накройте суп крышкой и варите еще 30 минут.
Приготовление супа / Фото Еда
- Нарежьте картофель грубыми кусками и варите еще 20 минут.
Приготовление супа / Фото Еда
- Выньте курицу из кастрюли и охладите. Отделите мясо от костей и кожи.
- Смешайте желтки и сливки, добавьте немного бульона и быстро перемешайте. Влейте соус к супу и тщательно вымешайте его ложкой.
Приготовление супа / Фото Еда
- Отправьте куриное мясо в суп и перемешайте.
- Перед подачей к столу добавьте к супу мелко нарезанную петрушку.
- Суп готов. Приятного аппетита!