Окрошка – это то жидкое блюдо, которое обожают даже дети, информирует Вкусно 24. Обычно этот суп ассоциируют с летом, но каждый согласится, что он уместен на столе в любой момент.

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Рецепт классической Рецепт окрошки на кефире Рецепт окрошки на кефире

окрошки

Время: 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель и яйца отвариваем и чистим.
  2. Все ингредиенты нарезаем кубиками, зелень измельчаем.
  3. Смешиваем все ингредиенты и солим.
  4. Выкладываем все в миску, заливаем квасом и посыпаем зеленью.
  5. Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на кефире

Время: 30 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Картофель варим в мундире, затем чистим и кладем в холодильник.
  2. Ветчину, огурцы и редис нарезаем кубиками.
  3. Зеленый лук мелко режем, растираем в ступке с солью и откладываем.
  4. Яйца варим и мелко нарезаем.
  5. Все ингредиенты смешиваем с мелко нарезанной зеленью.
  6. Заправляем окрошку кефиром и сразу подаем к столу.

Приятного аппетита!