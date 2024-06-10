Окрошка – это то жидкое блюдо, которое обожают даже дети, информирует Вкусно 24. Обычно этот суп ассоциируют с летом, но каждый согласится, что он уместен на столе в любой момент.
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Рецепт классической Рецепт окрошки на кефире Рецепт окрошки на кефире
окрошки
Время: 30 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Картофель и яйца отвариваем и чистим.
- Все ингредиенты нарезаем кубиками, зелень измельчаем.
- Смешиваем все ингредиенты и солим.
- Выкладываем все в миску, заливаем квасом и посыпаем зеленью.
- Подавать со сметаной.
Приятного аппетита!
Рецепт окрошки на кефире
Время: 30 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Картофель варим в мундире, затем чистим и кладем в холодильник.
- Ветчину, огурцы и редис нарезаем кубиками.
- Зеленый лук мелко режем, растираем в ступке с солью и откладываем.
- Яйца варим и мелко нарезаем.
- Все ингредиенты смешиваем с мелко нарезанной зеленью.
- Заправляем окрошку кефиром и сразу подаем к столу.
Приятного аппетита!