Квашеные огурцы обязательно должны быть в кладовке каждого уважающего себя кулинара. Без нескольких баночек такой закрутки сезон консервации нельзя считать удачным!
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Квашеные огурцы
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Тщательно вымойте банки. Положите промытый и нарезанный на кусочки укроп.
- Корни хрена помойте, почистите от кожуры и разрежьте вдоль на 2 – 4 части в зависимости от толщины.
- Выложите в банки вместе с чесноком (по 2 зубчика на банку).
- В самом конце добавьте вымытые огурцы. Укладывать их следует очень плотно.
- В большой кастрюле вскипятите 3,5 литра воды с 3,5 столовыми ложками соли.
- Кипящей смесью залейте огурцы.
- Закройте чистыми и сухими крышками.
- Оставьте остывать.
- Храните огурцы дома 1 – 2 дня.
- За это время вода в них начнет мутнеть и они изменят цвет.
- По истечении этого времени заберите их в подвал и оставьте минимум на 2 – 3 месяца в темном, прохладном и сухом месте.