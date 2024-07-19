Квашеные огурцы обязательно должны быть в кладовке каждого уважающего себя кулинара. Без нескольких баночек такой закрутки сезон консервации нельзя считать удачным!

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Квашеные огурцы

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте банки. Положите промытый и нарезанный на кусочки укроп.
  2. Корни хрена помойте, почистите от кожуры и разрежьте вдоль на 2 – 4 части в зависимости от толщины.
  3. Выложите в банки вместе с чесноком (по 2 зубчика на банку).
  4. В самом конце добавьте вымытые огурцы. Укладывать их следует очень плотно.
  5. В большой кастрюле вскипятите 3,5 литра воды с 3,5 столовыми ложками соли.
  6. Кипящей смесью залейте огурцы.
  7. Закройте чистыми и сухими крышками.
  8. Оставьте остывать.
  9. Храните огурцы дома 1 – 2 дня.
  10. За это время вода в них начнет мутнеть и они изменят цвет.
  11. По истечении этого времени заберите их в подвал и оставьте минимум на 2 – 3 месяца в темном, прохладном и сухом месте.