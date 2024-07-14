Приготовление маринованных огурцов в домашних условиях – это прекрасная возможность создать качественный продукт из проверенных ингредиентов. А если это еще и быстро, то вообще невероятно!
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Рецепт маринованных огурцов
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Огурцы вымойте, залейте холодной водой и оставьте на один – два часа.
- Банки промойте содой и стерилизуйте над паром в течение пяти минут, а крышки прокипятите. Лавровый лист и укроп залейте кипятком и оставьте на одну минуту.
- Разложите по банкам ингредиенты: перец кусочками, лавровый лист, черный и душистый перцы, чеснок и зонтики укропа. Выложите огурцы в банки сначала вертикально, отрезав плодоножку, второй ряд разместите горизонтально.
- Сверху добавьте еще чеснок и укроп, залейте кипятком, накройте крышками и оставьте на десять минут.
- Слейте воду, вскипятите ее снова и снова залейте огурцы, накройте крышками.
- После второй заливки воду слейте совсем.
- Приготовьте маринад: на один литр воды возьмите одну столовую ложку соли и две с половиной столовые ложки сахара.
- Доведите до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились. Залейте свежим маринадом огурцы в банках.
- В одну литровую банку добавьте уксус, сразу закройте банки крышками.
- Переверните банки вверх дном, уберите в теплое место и накройте одеялом до полного остывания.