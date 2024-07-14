Приготовление маринованных огурцов в домашних условиях – это прекрасная возможность создать качественный продукт из проверенных ингредиентов. А если это еще и быстро, то вообще невероятно!

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Рецепт маринованных огурцов

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 1 болгарский перец;

– 2 зонтика укропа;

– 4 – 6 зубков чеснока;

– 8 чайных ложек уксуса 9%;

– 4 штуки душистого перца горошком;

– 10 штук черного перца горошком;

– 2 лавровых листа;

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли;

– 2,5 столовых ложки сахара.

Приготовление:

Огурцы вымойте, залейте холодной водой и оставьте на один – два часа. Банки промойте содой и стерилизуйте над паром в течение пяти минут, а крышки прокипятите. Лавровый лист и укроп залейте кипятком и оставьте на одну минуту. Разложите по банкам ингредиенты: перец кусочками, лавровый лист, черный и душистый перцы, чеснок и зонтики укропа. Выложите огурцы в банки сначала вертикально, отрезав плодоножку, второй ряд разместите горизонтально. Сверху добавьте еще чеснок и укроп, залейте кипятком, накройте крышками и оставьте на десять минут. Слейте воду, вскипятите ее снова и снова залейте огурцы, накройте крышками. После второй заливки воду слейте совсем. Приготовьте маринад: на один литр воды возьмите одну столовую ложку соли и две с половиной столовые ложки сахара. Доведите до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились. Залейте свежим маринадом огурцы в банках. В одну литровую банку добавьте уксус, сразу закройте банки крышками. Переверните банки вверх дном, уберите в теплое место и накройте одеялом до полного остывания.

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