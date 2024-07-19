Сколько нужно соли: как правильно заквасить огурцы: как правильно заквасить огурцы

Квашеные огурцы можно подавать как самостоятельную закуску или как добавку к хлебу, нарезке и блюдам из мяса. Это также очень популярный ингредиент зимних салатов.

Квашеные огурцы обязательно должны быть в кладовке каждого уважающего себя кулинара. Без нескольких баночек такой закрутки сезон консервации нельзя считать удачным!

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Квашеные огурцы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 3 килограмма огурцов;– 3,5 литра воды;– 3,5 столовые ложки соли;– 5 штук хрена;– укроп по вкусу;– 10 зубчиков чеснока;– по желанию: листья смородины, хрена или дуба.

Приготовление:

Тщательно вымойте банки. Положите промытый и нарезанный на кусочки укроп. Корни хрена помойте, почистите от кожуры и разрежьте вдоль на 2 – 4 части в зависимости от толщины. Выложите в банки вместе с чесноком (по 2 зубчика на банку). В самом конце добавьте вымытые огурцы. Укладывать их следует очень плотно. В большой кастрюле вскипятите 3,5 литра воды с 3,5 столовыми ложками соли. Кипящей смесью залейте огурцы. Закройте чистыми и сухими крышками. Оставьте остывать. Храните огурцы дома 1 – 2 дня. За это время вода в них начнет мутнеть и они изменят цвет. По истечении этого времени заберите их в подвал и оставьте минимум на 2 – 3 месяца в темном, прохладном и сухом месте.

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