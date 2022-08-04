Квашеные огурцы на зиму: проверенный бабушкин рецепт от Лилии Цвет
Источник:ютуб Лилии Цвет
Чтобы достаточно хрустеть зимой огурчиками, не упустите и закрутите их летом. Украинская хозяйка и блоггер Лилия Цвет радостно поделилась с читателями бабушкиным рецептом консервации.
Этот рецепт соления огурцов очень практичен и им можно пользоваться каждый год. Такие огурцы в банках дольше хранятся и остаются хрустящими и жесткими. Их можно оставлять в квартире, даже если нет холодного амбара или погреба.
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Обязательно приготовьте их на зиму и используйте к плову, салату оливье или просто, как самостоятельную закуску. Лилия Цвет расписала в рецепте ингредиенты на 1, 2 и 3 литровые банки.
Рецепт квашеных огурцов
- Время: 3 суток
- Порции: 1
– 1 соцветие укропа;
– 1 лавровый лист;
– 2 зубчика чеснока;
– 0,5 чайной ложки душистого перца;
– 3 – 4 сантиметра хрена;
– листья хрена;
– 400 граммов огурцов;
– 1 столовая ложка соли с горкой и 1 столовая ложка соли в конце.
Приготовление:
- Вымойте огурцы, замочите их на один час в холодной воде. Осторожно срежьте кончики огурцов.
- На дно банки выложите зонтики укропа, лавровый лист, нарезанный чеснок и корень хрена, а также сами листья хрена. Посыпьте горошком перцем и выложите огурцы. Количество зависит от размера.
- Высыпьте 1 столовую ложку соли и залейте к венцу холодной водой. Не закройте плотно крышкой и оберните банкой, чтобы вся соль разошлась.
- Поставьте банку в миску (вытекает жидкость) и оставьте засоливаться огурцы в темном месте, но при комнатной температуре на 3 суток. Один раз в сутки взбалтывайте банку с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.
- Слейте жидкость из банки в отдельную посуду. Огурцы снова посолите и залейте крутым кипятком. Закройте крышкой и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы крышка стерилизовалась.
- Переверните банку с огурцами и храните дома.
Приятного тебе аппетита!
Расчет на 2 литровую банкуИнгредиенты на 2 литровую банку:
– 2 соцветия укропа;
– 2 лавровых листа;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка душистого перца;
– 6 – 8 сантиметра хрена;
– листья хрена;
– 800 граммов огурцов;
– 2 столовых ложки соли с горкой и 2 столовых ложки соли в конце.
Расчет на 3 литровую банкуИнгредиенты на 3 литровую банку:
– 3 соцветия укропа;
– 3 лавровых листа;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1,5 чайной ложки душистого перца;
– 10 сантиметров хрена;
– листья хрена;
– 1200 граммов огурцов;
– 3 столовых ложки соли с горкой и 3 столовых ложки соли в конце.
Видеорецепт приготовления квашеных огурцов на зиму: