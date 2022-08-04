Квашеные огурцы на зиму: проверенный бабушкин рецепт от Лилии Цвет

Чтобы достаточно хрустеть зимой огурчиками, не упустите и закрутите их летом. Украинская хозяйка и блоггер Лилия Цвет радостно поделилась с читателями бабушкиным рецептом консервации.

Этот рецепт соления огурцов очень практичен и им можно пользоваться каждый год. Такие огурцы в банках дольше хранятся и остаются хрустящими и жесткими. Их можно оставлять в квартире, даже если нет холодного амбара или погреба.

Как приготовить малосольные огурцы в пакете: быстрый рецепт

Обязательно приготовьте их на зиму и используйте к плову, салату оливье или просто, как самостоятельную закуску. Лилия Цвет расписала в рецепте ингредиенты на 1, 2 и 3 литровые банки.

Рецепт квашеных огурцов

Время: 3 суток

3 суток Порции: 1

– 1 соцветие укропа;– 1 лавровый лист;– 2 зубчика чеснока;– 0,5 чайной ложки душистого перца;– 3 – 4 сантиметра хрена;– листья хрена;– 400 граммов огурцов;– 1 столовая ложка соли с горкой и 1 столовая ложка соли в конце.

Приготовление:

Вымойте огурцы, замочите их на один час в холодной воде. Осторожно срежьте кончики огурцов.

На дно банки выложите зонтики укропа, лавровый лист, нарезанный чеснок и корень хрена, а также сами листья хрена. Посыпьте горошком перцем и выложите огурцы. Количество зависит от размера.

Высыпьте 1 столовую ложку соли и залейте к венцу холодной водой. Не закройте плотно крышкой и оберните банкой, чтобы вся соль разошлась.

Поставьте банку в миску (вытекает жидкость) и оставьте засоливаться огурцы в темном месте, но при комнатной температуре на 3 суток. Один раз в сутки взбалтывайте банку с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.

Слейте жидкость из банки в отдельную посуду. Огурцы снова посолите и залейте крутым кипятком. Закройте крышкой и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы крышка стерилизовалась.

Переверните банку с огурцами и храните дома.

Приятного тебе аппетита!

Расчет на 2 литровую банку

Расчет на 3 литровую банку

– 2 соцветия укропа;– 2 лавровых листа;– 4 зубчика чеснока;– 1 чайная ложка душистого перца;– 6 – 8 сантиметра хрена;– листья хрена;– 800 граммов огурцов;– 2 столовых ложки соли с горкой и 2 столовых ложки соли в конце.– 3 соцветия укропа;– 3 лавровых листа;– 6 зубчиков чеснока;– 1,5 чайной ложки душистого перца;– 10 сантиметров хрена;– листья хрена;– 1200 граммов огурцов;– 3 столовых ложки соли с горкой и 3 столовых ложки соли в конце.

Видеорецепт приготовления квашеных огурцов на зиму: