Хрустящие малосольные огурцы – отличная закуска к горячим блюдам из мяса, рыбы или овощей. Они очень просты в приготовлении, для рецепта вам нужно всего несколько ингредиентов и 4 – 5 часов.

Читайте также Готовимся к зиме: рецепт пикантных кабачков из карри

Если вы не торопитесь, приготовьте их с вечера, а в обед они будут готовы. Чем больше времени на маринование, тем насыщеннее будет вкус. Такая закуска понравится всем, особенно в праздничные дни.

Рецепт малосольных огурцов в пакете

Время: от 4 до 8 часов

от 4 до 8 часов Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов огурцов;

– 0,5 столовой ложки соли;

– пучок свежего укропа;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– черный перец (по желанию).

Приготовление:

Если у вас домашние, свежие огурцы – замачивать в воде их не нужно, если магазинные – лучше замочить на несколько часов в холодной воде. Можно и на час.

Предварительно вымытые овощи разложите на полотенце. Отрежьте концы и разрежьте огурцы на четыре части. Нарезанные огурцы сразу выкладывайте в пакет с защелкой или обычный полиэтиленовый.

Нарежьте тонкими ломтиками чеснок, добавьте к огурцам. Также мелко нарубите пучок укропа и его также отправьте в остальные ингредиенты.

Посыпьте все солью, черным молотым перцем, или используйте свежий перец чили. Закройте пакет, перемешайте.

Выпустите весь воздух из пакета и отправьте заготовку в холодильник на 4-5 часов.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления малосольных огурцов в пакете: