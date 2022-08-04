Хрустящие малосольные огурцы – отличная закуска к горячим блюдам из мяса, рыбы или овощей. Они очень просты в приготовлении, для рецепта вам нужно всего несколько ингредиентов и 4 – 5 часов.
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Если вы не торопитесь, приготовьте их с вечера, а в обед они будут готовы. Чем больше времени на маринование, тем насыщеннее будет вкус. Такая закуска понравится всем, особенно в праздничные дни.
Рецепт малосольных огурцов в пакете
- Время: от 4 до 8 часов
- Порции: 2
Приготовление:
- Если у вас домашние, свежие огурцы – замачивать в воде их не нужно, если магазинные – лучше замочить на несколько часов в холодной воде. Можно и на час.
- Предварительно вымытые овощи разложите на полотенце. Отрежьте концы и разрежьте огурцы на четыре части. Нарезанные огурцы сразу выкладывайте в пакет с защелкой или обычный полиэтиленовый.
- Нарежьте тонкими ломтиками чеснок, добавьте к огурцам. Также мелко нарубите пучок укропа и его также отправьте в остальные ингредиенты.
- Посыпьте все солью, черным молотым перцем, или используйте свежий перец чили. Закройте пакет, перемешайте.
- Выпустите весь воздух из пакета и отправьте заготовку в холодильник на 4-5 часов.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления малосольных огурцов в пакете: