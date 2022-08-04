Этот рецепт соления огурцов очень практичен и им можно пользоваться каждый год. Такие огурцы в банках дольше хранятся и остаются хрустящими и жесткими. Их можно оставлять в квартире, даже если нет холодного амбара или погреба.

Как приготовить малосольные огурцы в пакете: быстрый рецепт

Обязательно приготовьте их на зиму и используйте к плову, салату оливье или просто, как самостоятельную закуску. Лилия Цвет расписала в рецепте ингредиенты на 1, 2 и 3 литровые банки.

Рецепт квашеных огурцов

  • Время: 3 суток
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Вымойте огурцы, замочите их на один час в холодной воде. Осторожно срежьте кончики огурцов.
  • На дно банки выложите зонтики укропа, лавровый лист, нарезанный чеснок и корень хрена, а также сами листья хрена. Посыпьте горошком перцем и выложите огурцы. Количество зависит от размера.
  • Высыпьте 1 столовую ложку соли и залейте к венцу холодной водой. Не закройте плотно крышкой и оберните банкой, чтобы вся соль разошлась.
  • Поставьте банку в миску (вытекает жидкость) и оставьте засоливаться огурцы в темном месте, но при комнатной температуре на 3 суток. Один раз в сутки взбалтывайте банку с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.
  • Слейте жидкость из банки в отдельную посуду. Огурцы снова посолите и залейте крутым кипятком. Закройте крышкой и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы крышка стерилизовалась.
  • Переверните банку с огурцами и храните дома.

Приятного тебе аппетита!

Расчет на 2 литровую банку

Расчет на 3 литровую банку

Видеорецепт приготовления квашеных огурцов на зиму: