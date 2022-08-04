Цей рецепт соління огірків дуже практичний й ним можна користуватися щороку. Такі огірки у банках довше зберігаються та залишаються хрусткими і твердими. Їх можна залишати у квартирі, навіть якщо нема холодної комори, чи льоху.

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Обов'язково приготуйте їх на зиму та використовуйте до плову, салату олів'є або просто, як самостійну закуску. Лілія Цвіт розписала в рецепті інгредієнти на 1, 2 та 3 літрові банки.

Рецепт квашених огірків

  • Час: 3 доби
  • Порції: 1

Приготування:

  • Помийте огірки, замочіть їх на одну годину в холодній воді. Обережно зріжте кінчики з огірків.
  • На дно банки викладіть парасольки кропу, лавровий лист, нарізаний часник та корінь хрону, а також саме листя хрону. Посипте перцем горошком та викладіть огірки. Кількість залежить від розміру.
  • Висипте 1 столову ложку солі та залийте до вінця холодною водою. Не щільно закрийте кришкою та пообертайте банкою, щоб вся сіль розійшлася.
  • Поставте банку в миску (буде витікати рідина) та залишіть засолюватися огірки в темному місці, але при кімнатній температурі на 3 доби. Один раз но добу збовтуйте банку з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.
  • Злийте рідину з банки в окремий посуд. Огірки знову посоліть та залийте окропом. Закрийте кришкою та переверніть догори дном на 5 хвилин, щоб простерилізувалася кришка.
  • Переверніть банку з огірками та зберігайте вдома.

Смачного!

Розрахунок на 2 літрову банку

Розрахунок на 3 літрову банку

Відеорецепт приготування квашених огірків на зиму: