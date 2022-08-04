Цей рецепт соління огірків дуже практичний й ним можна користуватися щороку. Такі огірки у банках довше зберігаються та залишаються хрусткими і твердими. Їх можна залишати у квартирі, навіть якщо нема холодної комори, чи льоху.

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Обов'язково приготуйте їх на зиму та використовуйте до плову, салату олів'є або просто, як самостійну закуску. Лілія Цвіт розписала в рецепті інгредієнти на 1, 2 та 3 літрові банки.

Рецепт квашених огірків

Час: 3 доби

3 доби Порції: 1

Інгредієнти на 1 літрову банку:

– 1 суцвіття кропу;

– 1 лавровий листок;

– 2 зубчики часнику;

– 0,5 чайної ложки духмяного перцю;

– 3 – 4 сантиметри хрону;

– листя хрону;

– 400 грамів огірків;

– 1 столова ложка солі з гіркою і 1 столова ложка солі наприкінці.

Приготування:

Помийте огірки, замочіть їх на одну годину в холодній воді. Обережно зріжте кінчики з огірків.

На дно банки викладіть парасольки кропу, лавровий лист, нарізаний часник та корінь хрону, а також саме листя хрону. Посипте перцем горошком та викладіть огірки. Кількість залежить від розміру.

Висипте 1 столову ложку солі та залийте до вінця холодною водою. Не щільно закрийте кришкою та пообертайте банкою, щоб вся сіль розійшлася.

Поставте банку в миску (буде витікати рідина) та залишіть засолюватися огірки в темному місці, але при кімнатній температурі на 3 доби. Один раз но добу збовтуйте банку з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.

Злийте рідину з банки в окремий посуд. Огірки знову посоліть та залийте окропом. Закрийте кришкою та переверніть догори дном на 5 хвилин, щоб простерилізувалася кришка.

Переверніть банку з огірками та зберігайте вдома.

Смачного!

Розрахунок на 2 літрову банку

Інгредієнти на 2 літрову банку:

– 2 суцвіття кропу;

– 2 лавровий листок;

– 4 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка духмяного перцю;

– 6 – 8 сантиметри хрону;

– листя хрону;

– 800 грамів огірків;

– 2 столові ложки солі з гіркою і 2 столові ложки солі наприкінці.

Розрахунок на 3 літрову банку

Інгредієнти на 3 літрову банку:

– 3 суцвіття кропу;

– 3 лавровий листок;

– 6 зубчиків часнику;

– 1,5 чайної ложки духмяного перцю;

– 10 сантиметрів хрону;

– листя хрону;

– 1200 грамів огірків;

– 3 столові ложки солі з гіркою і 3 столові ложки солі наприкінці.

Відеорецепт приготування квашених огірків на зиму: