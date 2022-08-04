Цей рецепт соління огірків дуже практичний й ним можна користуватися щороку. Такі огірки у банках довше зберігаються та залишаються хрусткими і твердими. Їх можна залишати у квартирі, навіть якщо нема холодної комори, чи льоху.
Читайте також Як приготувати малосольні огірки в пакеті: швидкий рецепт
Обов'язково приготуйте їх на зиму та використовуйте до плову, салату олів'є або просто, як самостійну закуску. Лілія Цвіт розписала в рецепті інгредієнти на 1, 2 та 3 літрові банки.
Рецепт квашених огірків
- Час: 3 доби
- Порції: 1
Приготування:
- Помийте огірки, замочіть їх на одну годину в холодній воді. Обережно зріжте кінчики з огірків.
- На дно банки викладіть парасольки кропу, лавровий лист, нарізаний часник та корінь хрону, а також саме листя хрону. Посипте перцем горошком та викладіть огірки. Кількість залежить від розміру.
- Висипте 1 столову ложку солі та залийте до вінця холодною водою. Не щільно закрийте кришкою та пообертайте банкою, щоб вся сіль розійшлася.
- Поставте банку в миску (буде витікати рідина) та залишіть засолюватися огірки в темному місці, але при кімнатній температурі на 3 доби. Один раз но добу збовтуйте банку з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.
- Злийте рідину з банки в окремий посуд. Огірки знову посоліть та залийте окропом. Закрийте кришкою та переверніть догори дном на 5 хвилин, щоб простерилізувалася кришка.
- Переверніть банку з огірками та зберігайте вдома.
Смачного!
Розрахунок на 2 літрову банку
Розрахунок на 3 літрову банку
Відеорецепт приготування квашених огірків на зиму: