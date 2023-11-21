Как вы уже знаете, в Италии паста разной формы имеет свое название. Сегодня мы приготовим продолговатые пенне с пикантной курочкой. Приготовьтесь к новым кулинарным впечатлениям и делитесь опытом, ведь этот рецепт у вас точно попросят.
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Рецепт пене аррабята с курицей
Время : 30 минут
Порций : 4
Приготовление :
- Курицу солим, перчим и обжариваем на оливковом масле до золотистой корочки.
- В маленькой миске смешиваем петрушку, чили и чеснок. Добавляем оставшееся масло на сковороду и жарим смесь 30 секунд. Должен выделиться аромат, но чеснок не должен подрумяниться.
- Быстро добавляем помидоры и сахар. Добавьте на сковороду четверть стакана воды, положите комки в соус и тушите 8 – 10 минут. В середине процесса курочку нужно перевернуть.
- Через указанное время вынимаем курицу, убеждаемся, что она готова и варим соус еще 10 минут, пока он не станет густым.
- Нарежьте куриные грудки на меньшие кусочки и сверните в соус.
- Сварите пенне в отдельной кастрюле.
- Готовую пасту соединяем с соусом, перед подачей посыпаем творогом.
Приятного аппетита!