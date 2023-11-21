Як ви вже знаєте, в Італії паста різної форми має свою назву. Сьогодні ми приготуємо продовгасті пенне з пікантною курочкою. Приготуйтеся до нових кулінарних вражень та ділитися досвідом, адже цей рецепт у вас точно попросять.
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Рецепт пене арраб'ята з куркою
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Курку солимо, перчимо та обсмажуємо на оливковій олії до золотистої скоринки.
- В маленькій мисці змішуємо петрушку, чилі та часник. Додаємо решту олії на сковорідку та смажимо суміш 30 секунд. Повинен виділитися аромат, але часник не повинен підрум'янитися.
- Швидко додаємо помідори та цукор. Додайте на сковорідку чверть склянки води, покладіть грудки у соус та тушкуйте 8 – 10 хвилин. На середині процесу курочку потрібно перевернути.
- Через зазначений час виймаємо курку, переконуємося, що вона готова, і варимо соус ще 10 хвилин, поки він не стане густим.
- Наріжте курячі грудки на менші шматочки та поверніть у соус.
- Зваріть пенне в окремій каструлі.
- Готову пасту з'єднуємо з соусом, перед подачею посипаємо сиром.
Смачного!