Як ви вже знаєте, в Італії паста різної форми має свою назву. Сьогодні ми приготуємо продовгасті пенне з пікантною курочкою. Приготуйтеся до нових кулінарних вражень та ділитися досвідом, адже цей рецепт у вас точно попросять.

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Рецепт пене арраб'ята з куркою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 2 великих курячих філе;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 4 дрібно нарізані зубчики часнику;

– дрібка дрібно нарізаної петрушки;

– дрібка чилі;

– 400 грамів нарізаних помідорів;

– 1 столова ложка цукру;

– 400 грамів пасти пенне;

– сіль та перець до смаку;

– трішки тертого сиру для подачі.

Приготування:

Курку солимо, перчимо та обсмажуємо на оливковій олії до золотистої скоринки.

В маленькій мисці змішуємо петрушку, чилі та часник. Додаємо решту олії на сковорідку та смажимо суміш 30 секунд. Повинен виділитися аромат, але часник не повинен підрум'янитися.

Швидко додаємо помідори та цукор. Додайте на сковорідку чверть склянки води, покладіть грудки у соус та тушкуйте 8 – 10 хвилин. На середині процесу курочку потрібно перевернути.

Через зазначений час виймаємо курку, переконуємося, що вона готова, і варимо соус ще 10 хвилин, поки він не стане густим.

Наріжте курячі грудки на менші шматочки та поверніть у соус.

Зваріть пенне в окремій каструлі.

Готову пасту з'єднуємо з соусом, перед подачею посипаємо сиром.

Смачного!