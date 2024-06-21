Свежий вкус с ноткой солода – все это о лимонаде из смородины. Готовьте сразу двойную порцию, потому что гости захотят еще и еще!

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Лимонад из смородины и мяты

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Для сиропа в кастрюле вскипятите сахар с водой и ванилином, варите еще 3 минуты, снимите с огня и остудите.
  2. Промойте смородину (целые гроздья) и коротко измельчите в блендере, процедите через сито, отожмите ложкой мякоть и измельчите ее в пюре, остатки, накопившиеся в ситечке, выбросьте.
  3. Смородиновый сок соедините с апельсиновым соком и сахарным сиропом, остудите в холодильнике.
  4. Разлейте сироп по половине стаканов, добавьте лимон/лайм или апельсин, порванную мяту.
  5. Разбавьте напиток холодной водой со льдом.