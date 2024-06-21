Празднуем Троицу правильно: рецепт лимонада из смородины, мяты и ванили

К праздничному столу важно подать не только вкусные блюда, но и особенные напитки. Приготовление лимонада из смородины не займет много времени, но у вкус его непревзойденный.

Свежий вкус с ноткой солода – все это о лимонаде из смородины. Готовьте сразу двойную порцию, потому что гости захотят еще и еще!

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Лимонад из смородины и мяты

Время: 15 минут

15 минут Порций: 6

– полстакана воды;– полстакана сахара;– 1 столовая ложка ванильного сахара;– 200 граммов красной смородины;– 1 чашка апельсинового сока;– холодная минеральная вода для разведения;– лед по вкусу;– пол ломтика лайма, лимона или апельсина;– листья мяты.

Приготовление:

Для сиропа в кастрюле вскипятите сахар с водой и ванилином, варите еще 3 минуты, снимите с огня и остудите. Промойте смородину (целые гроздья) и коротко измельчите в блендере, процедите через сито, отожмите ложкой мякоть и измельчите ее в пюре, остатки, накопившиеся в ситечке, выбросьте. Смородиновый сок соедините с апельсиновым соком и сахарным сиропом, остудите в холодильнике. Разлейте сироп по половине стаканов, добавьте лимон/лайм или апельсин, порванную мяту. Разбавьте напиток холодной водой со льдом.

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