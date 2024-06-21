Празднуем Троицу правильно: рецепт лимонада из смородины, мяты и ванили
21 июня 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
К праздничному столу важно подать не только вкусные блюда, но и особенные напитки. Приготовление лимонада из смородины не займет много времени, но у вкус его непревзойденный.
Свежий вкус с ноткой солода – все это о лимонаде из смородины. Готовьте сразу двойную порцию, потому что гости захотят еще и еще!
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Лимонад из смородины и мяты
- Время: 15 минут
- Порций: 6
для сиропа:
– полстакана воды;
– полстакана сахара;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 200 граммов красной смородины;
– 1 чашка апельсинового сока;
дополнительные ингредиенты:
– холодная минеральная вода для разведения;
– лед по вкусу;
– пол ломтика лайма, лимона или апельсина;
– листья мяты.
Приготовление:
- Для сиропа в кастрюле вскипятите сахар с водой и ванилином, варите еще 3 минуты, снимите с огня и остудите.
- Промойте смородину (целые гроздья) и коротко измельчите в блендере, процедите через сито, отожмите ложкой мякоть и измельчите ее в пюре, остатки, накопившиеся в ситечке, выбросьте.
- Смородиновый сок соедините с апельсиновым соком и сахарным сиропом, остудите в холодильнике.
- Разлейте сироп по половине стаканов, добавьте лимон/лайм или апельсин, порванную мяту.
- Разбавьте напиток холодной водой со льдом.